Tirsdag trår det litauiske parlamentet sammen, og klokken 13 i dag starter behandling av lovendringen som kan bane veien for en spionutveksling der Frode Berg sannsynligvis vil bli sluppet ut av russisk fengsel.

En avstemning om lovendringen er ventet å starte rundt klokken 16.40 i ettermiddag.

Dette skriver en talsperson for presidentskapet i parlamentet til TV 2.

Det er ventet at loven bli vedtatt med stort flertall.

Pågår forberedelser

Det var forrige uke at det ble kjent at Litauen, Russland og Norge har sittet i hemmelige forhandlinger om et spionbytte.

Den litauiske nasjonalforsamlingen skal stemme over et lovforslag som kan være nøkkelen til et spionbytte. Foto: Aage Aune/TV 2

TV 2 har snakket med egne kilder i statsapparatet i Litauen som bekrefter at det pågår forberedelser til en spionutveksling.

En rådgiver for den litauiske presidenten sier til TV 2 at landets statsoverhode anser en lovendring som helt nødvendig før en utveksling kan finne sted.

Loven skal blant annet gi presidenten helt spesifikke fullmakter til å benåde personer som er dømt for spionasje.

Ifølge både russiske og litauiske medier skal to litauiske statsborgere dømt for spionasje i Russland, samt norske Frode Berg, etter planen byttes mot to russiske statsborgere som sitter fengslet i Litauen.

Litauen er det baltiske landet som Norge trolig tettest bånd til, både militært og politisk, og den takknemlighetsgjelden mange her føler overfor Norge er ifølge flere eksperter årsaken til at Frode Berg snart kan bli en fri mann.