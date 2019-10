Disse prikkene kostet like mye som Oslo kommune ikke vil gi til Natteravnene

Rundt 700.000 kroner ble brukt på å male blå og grønne prikker på bakken.

– Tanken er at prikkene skaper et skille slik at bilførerne kjører mer forsiktig, opplyste kommunen.

Prikkene, som ble malt på asfalten sommeren 2017, var i ferd med å forsvinne allerede november samme år, skrev Nettavisen den gang.

Daglig leder Geir Kristiansen i Regnbuen Malermesterbedrift sa til Nettavisen at de hadde brukt Jotun akrylmaling for mur, en veggmaling, etter Bymiljøetatens ønske, og at denne malingen i utgangspunktet ikke egnet seg for asfalt.

– Det er ikke noe produsenten vil gå god for. Varigheten er også et usikkert moment. Det er ikke en type egnet maling for asfalt rett og slett, sa han.

FJERNET P-PLASSER: Et konsulentfirma kom frem til at plasseringen av utekontoret var feil. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Selve bygget hadde en prislapp på 250.000 kroner. Noen måneder etter at utekontoret var på plass, kritiserte eksterne konsulenter tiltaket.

Ensomt på utekontoret

– Utekontoret har en begrenset bruk og den brukes hovedsakelig som sitteplass, ikke som arbeidsplass (...) Det å sitte å arbeide med utekontoret er ensomt (...) Plasseringen av utekontoret oppleves som feil og tiltaket bidrar ikke i den grad som er ønsket til å skape møter og sosial aktivitet i området (...) Det er viktig å tenke over materialvalg og værsituasjon for å minske den negative påvirkningen av kulde, vind og regn, skrev konsulentselskapet Sweco i evalueringsrapporten i november 2017.

Langbordene, sitteplassene og de frittstående modulene var bygget i massivt tre. Men gatekontoret var ikke robust nok da entreprenøren satte i gang med byggearbeider i gata.

I begynnelsen av juni 2018 fikk byråden spørsmål fra Camilla Wilhelmsen (Frp) om den ødelagte installasjonen ville bli fjernet.

Havnet på lager

Tre uker senere sendte byråd Lan Marie Berg (MDG) dette notatet til bystyrets organer:

– Utekontoret i Kjeld Stubs gate har blitt påført skader i forbindelse med gjennomføring av byggearbeider på fortau og bygning ved utekontoret. Bymiljøetaten har opplyst at de har vært i dialog med entreprenøren for byggearbeidene, og at skadene på gatekontoret skal utbedres i løpet av juni 2018. Hvis det viser seg at skadene ikke kan utbedres på en hensiktsmessig måte, vil kommunen vurdere å flytte eller fjerne utekontoret.

I september 2018 var utekontoret i Kjeld Stubs gate fjernet.

– Vi har plukket den ned og legger den på lager til vi finner et mer hensiktsmessig sted å sette den opp, men vi vet ikke hvor eller om den blir satt opp igjen, sa kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Sølvik-Jensen i Bymiljøetaten til Nettavisen.

Ville ha nabolagets dyreste utemøbel

I slutten av mai i år henvendte Håvard Mathiesen seg til kommunen. Oslo-mannen ville overta utekontoret til hagen sin, for å bygge det om til utemøbel.

– Jeg ser fort det morsomme i byrådets vanvittige pengeforbruk, det var utgangspunktet. Jeg ville da få nabolagets dyreste utemøbel til 250.000 kroner – betalt av skattebetalerne, noe jeg anså som ustyrtelig morsomt, forteller Mathiesen til TV 2.

Kommunikasjonsrådgiver Sølvik-Jensen i Bymiljøetaten var ifølge Mathiesen en av tre personer fra Oslo kommune som svarte:

– Takk for din henvendelse. Det er ikke mulig å overta disse installasjonene, da de allerede er besluttet å gjenbruke av kommunen. Utekontoret som stod i Øvre Slottsgate er flyttet til Trettenparken på Filipstad, og Oslo Havn har overtatt driftsansvaret for dette. Utekontoret som stod i Kjeld Stubs gate skal bygges om til skjul for geitene på Bogstad i løpet av høsten 2019.

– Geitene vant denne runden

Bymiljøetaten opplyser til TV 2 at utekontoret fortsatt står på lager, og at det etter planen skal tas i bruk på Bogstad besøksgård, som drives økologisk av Bymiljøetaten i Oslo kommune. Det er ikke endelig bestemt om det skal tas i bruk som geiteskur, eller om det skal stilles til disposisjon for skoleklasser og barnehager som besøker gården.

– Kontoret vil muligens bli satt opp utendørs på Bogstad gård slik at skoleklasser, barnehager og andre besøkende – som det er mange av – kan ta det i bruk. Dette er imidlertid ingen prioritert oppgave, besøkende og saueklippingen som starter neste uke, går foran, skriver kommunikasjonsrådgiver Line Margrethe Holand i en epost til TV 2.

Mathiasen har innfunnet seg med at det kommunale utekontoret ikke endte opp i hagen hans, og geitene denne gangen trakk det lengste strået.

– Tenk å ha et utemøbel til 250.000 kroner betalt av byrådet i Oslo. Men geiter er vel ålreite dyr og vant denne runden, sier Håvard Mathiasen til TV 2.