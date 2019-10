Popstjernen Nicki Minaj (36), hvis egentlige navn er Onika Tanya Maraj, meldete mandag kveld på sin Instagram at hun har giftet seg med Kenneth Petty (41).

Under en video som viser to matchende «Mr. og Mrs.»-kopper og to baseball-capser med skriften «Brud» og «Brudgom», deler hun en rekke emojier etterfulgt av sitt nye navn: Onika Tanya Maraj-Petty.

Det var i sommer popstjernen avslørte at hun og kjæresten skulle gifte seg.

– Jeg tror jeg har funnet det jeg har lett etter: Lykke. Det har vært så vanskelig å komme til et sted jeg er lykkelig. Nå som jeg er her, vil jeg ikke gi slipp på det for noen eller noe, sa Minaj i sitt eget radioprogram Queen Radio, ifølge US Weekly.

GIFT: Kenneth Petty og Nicki Minaj avbildet i oktober 2019. Foto: Stella Pictures

Minaj avslørte samtidig at hun ønsket seg barn i fremtiden.

Paret, som har kjent hverandre siden tenårene, begynte å date i 2018, ifølge People. Desember samme år gjorde de forholdet offisielt.