Politiet jakter to nye mistenkte i brutale kidnappingssaker

Politiet i Bergen har jobbet på spreng for å spore opp og pågripe de som står bak to usedvanlig brutale bortføringssaker i Bergen.

En polsk mann ble i slutten av august varetektsfengslet, siktet for bortføring og mishandling av Petter Slengesol og Reidar Osen.

Mannen ble i dag fremstilt for forlenget varetektsfengsling.

To nye siktet

Etter det TV 2 erfarer har bergenspolitiet nå siktet ytterligere to personer i saken. Begge er polske statsborgere.

Siktede nummer to i saken skal være en bekjent av siktede nummer en, som er varetektsfengslet i Bergen. De to skal ha jobbet sammen for et firma i Bergen.

Siktede nummer to ble tatt av svensk politi med over 13 kilo amfetamin i bilen. I følge Bergens Tidende skulle han frakte dette til Bergen, men ble stoppet på vei dit.

Siktede nummer tre skal også være en polsk statsborger.

DNA-match

Etter det TV 2 erfarer skal DNA fra en av de to, koble vedkommende til saken.

En såkalt DNA-match opp mot DNA-funn i bilen til Petter Slengesol, gjør at politiet i dag sitter med DNA som kobler minst to personer til bortføringssakene.

– Ingen kommentar, sier politiadvokat Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt.

JOBBER VIDERE: Bergenspolitiet søker bistand fra Polen i forbindelse med kidnappingssakene bekrefter politiadvokat Jørgen Henriksen fra Vest politidistrikt. Foto: Politiet

Det krimtekniske arbeidet gjort i etterkant av kidnappingen av Slengesol, kan vise seg å være svært verdifullt for politiet som sitter på store mengder elektronisk materiale som kan koble en eller flere gjenrningspersoner til sakene.

Søker hjelp i Polen

– Vi har utferdiget en begjæring til Polen om bistand til etterforskningsskritt, men innholdet i den, bakgrunnen og hva det er vi ber om må vi av hensyn til etterforskningen holde tilbake, forklarer politiadvokat Henriksen til TV 2.

Begge de to bergenserne ble angrepet av menn ikledd finlandshetter. I minst en av sakene ble det brukt pepperspray. I begge tilfeller kommuniserte de involverte på et utenlands språk.

De fornærmede ble bortført og mishandlet i opp mot flere timer, men klarte aldri å se ansiktene til kidnapperne som alle benyttet finlandshetter.

Fornøyd voldsoffer

– Jeg føler at nå gjør politiet poltiet en kjempeinnsats og arbeidet har gitt resultater, nå er saken i trygge hender, fastslår Osen.

Han er godt fornøyd med at politiet nå har sirklet inn flere personer i saken.

– Jeg håper og tror nå at poltiet kommer i mål med saken, sier Osen, som påpeker at det kan være flere enn tre involert.

– Hva tenker du nå?