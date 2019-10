Carragher var på jobb som kommentator for Sky Sports mandag, og havnet side om side med tidligere Manchester United-spiller Patrice Evra.

Da krøp han til korset og beklaget oppførselen sin fra desember 2011, melder BBC.

I desember 2011 ble Liverpool-spissen Luis Suárez – etter to måneders gransking – ilagt åtte kampers karantene av det engelske fotballforbundet (FA) for rasistiske uttalelser mot Evra etter en kamp 15. oktober.

– UNNSKYLD: Nåværende Sky Sports-ekspert, Jamie Carragher, angrer på at han ikke grep inn mot Luis Suárez. Foto: Paul Ellis

Mens det hele pågikk, viste Carragher og Liverpool-laget sin støtte til Suárez. Dagen etter avgjørelsen om utestengelse, bar alle spillerne T-skjorter med påskriften «Suárez 7» under oppvarmingen før Premier League-kampen mot Wigan.

– Det er ingen tvil om at vi gjorde en massiv urett, det var åpenbart, sier Carragher i dag.

Husker ikke

– Vi kom til banen, vi spiste lunsjen vår og så hadde vi et lagsmøte. Jeg vet ikke om det var manageren (Kenny Dalglish) eller (treneren) Steve Clarke som spurte en av spillerne om han fortsatt hadde Y-skjorta, og det var første gang jeg hørte om det, sier Carragher.

Han understreker at han ikke prøver å lyve eller snakke seg bort fra ansvar.

– Som klubb gjorde vi feil, og jeg var visekaptein. Jeg vet ikke hvem som faktisk sto bak det. Jeg tror ikke det hadde noe å gjøre med manageren Kenny, jeg tror det var spillerne som sto nær Luis som virkelig ville støtte kameraten sin.

– Kanskje jeg må gå i meg selv nå og si at jeg ikke hadde mot nok som individ til å si «jeg vil ikke ha på meg den der"'. Jeg tror ikke alle i fotballklubben Liverpool mente at det vi gjorde var riktig, men jeg tror at som fotballklubb, eller som familie, så er den første reaksjonen din at du må vise støtte, selv om du vet at noen har gjort noe galt. Og det er feil, sier Carragher.

Evras reaksjon

Evra avslører hva han tenkte om T-skjortene til Liverpool 2. juledag i 2011.

– Da jeg så det, tenkte jeg bare «Dette er latterlig. Det er helt ufattelig». Du setter din egen klubb i fare når du gjør sånne ting. Du må alltid støtte spilleren din, fordi han kommer fra laget ditt, men dette var etter at han hadde blitt ilagt straff. Hvis det hadde vært før, og vi ventet på en reaksjon, ville jeg ha forstått det.



(©NTB)