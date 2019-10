Se situasjonen i videovinduet øverst.

Etter en drøy time hadde Real Betis-spiller Javi García (32) sett seg lei på Martin Ødegaard og ballkontrollen hans.

Den tidligere Manchester City-spilleren, som også scoret selvmål i kampen, var i ferd med å bli rundet for n’te gang denne ettermiddagen på Anoeta og regelrett høvlet ned Ødegaard uten engang å prøve å ta ballen.

Taklingen var meget stygg, og drammenserens ankel virket å få en skummel vridning. Heldigvis kunne La Real-spilleren fortsette. García ble belønnet med et gult kort.

Det burde vært rødt, mener Mundo Deportivo-journalist Xabier Isasa.

I en kommentar for Barcelona-avisen, skriver Isasa at dommeren, og VAR-teamet, ikke gjorde jobben sin å beskytte Real Sociedads norske talisman.

«VAR beskytter ikke Ødegaard,» er den utvetydige tittelen på kommentaren.

Isasa, som til daglig dekker klubben fra San Sebastián, skriver at det var en «fryktelig» og «brutal» takling. Han mener at dommeren hadde få unnskyldninger siden han var godt plassert, men at det var direkte «uforsvarlig» at VAR-teamet ikke grep inn og ba ham kikke på situasjonen på nytt.

– De skal slå ned på disse taklingene

Både kommentator Endre Olav Osnes og ekspertkommentator Jesper Mathisen mente dommeren fint kunne gitt det røde til Javi García.

– De skal jo slå ned litt på disse taklingene mot anklene og akilleshælene. Det der kan være rødt kort i Spania, sa Osnes.

– Absolutt. Den der er stygg og dommer står godt plassert, og i tillegg har man VAR å lene seg på. Men ingen skandale at dommer ikke ga rødt i den situasjonen, mente Mathisen.

Ødegaard selv følte også at García burde fått sett det røde. Umiddelbart etter taklingen kunne man se at 20-åringen gestikulere irritert til dommeren samtidig som han holdt seg til den vonde ankelen.

– Jeg har ikke sett den på nytt, men det føles som om det skulle ha vært et rødt kort, sier Real Madrid-eiendommen til TV 2.