Mandag kveld var sentralstyret i Venstre samlet for å evaluere resultatet fra kommunevalget som endte med at 3,9 prosent stemte på partiet. Ved fylkesvalget var oppslutningen bare 3,5 prosent

– Har tillit

Rotevatn er selv lansert som ny partileder av blant annet Unge Venstre og Venstrekvinnene, mens tunge fylkeslag som Oslo og Viken har spilt ham inn til en plass i den fremtidige partiledelsen.

Han vil ikke kommentere om det gjør inntrykk på ham at flere peker på at nettopp han bør overta som partileder.

– Det kommer jeg til å ha en dialog med valgkomiteen om. Jeg stiller meg til disposisjon for valgkomiteen, sa Rotevatn da han forlot sentralstyremøtet i partiet mandag kveld.

Han slår fast at han står bak dagens partileder Trine Skei Grande.

– Jeg synes Trine Skei Grande gjør en god jobb for partiet og jeg har tillit til den jobben hun gjør, sier han.

Rotevatn har i likhet med resten av sentralstyret i Venstre stilt seg til disposisjon for valgkomiteen i partiet, som i praksis betyr at han er klar for å gå inn i partiledelsen. Så langt er det lite som tyder på at han vil utfordre den sittende partilederen som selv mener hun er best egnet til å fortsette.

– Jeg tror jeg er best til å bringe partiet videre Jeg vet hvor mye det skal jobbes for å komme i mål. Da tror jeg at jeg kan gjøre den snuoperasjonen. Jeg kjenner dette partiet så godt at det var derfor jeg har gitt det svaret, sa Skei Grande da hun forlot sentralstyremøtet mandag kveld.

I forkant av møtet sa hun at valgkomiteen måtte få ro til å gjøre jobben sin og ba partifellene slutte å ha denne debatten i offentligheten.

Ledet valgkampen

Rotevatn som selv ledet valgkampen for Venstre mener for mye fokus på konflikter og for lite oppmerksomhet om politikk gjorde at flere velgere valgte vekk Venstre i høst.

– Vi har den siste tiden hatt mye støy og konfliktsaker. Vi må få fokus på å kutte klimautslippene og få flere i jobb. Da tror jeg Venstre kommer til å gjøre et godt valg i 2021, sier han.

Til helgen samles landsstyret i partiet, der møter mange av dem som de siste ukene har snakket om behov for fornyelse i ledelsen av partiet.

– Jeg tror at når valget ikke ble så godt som folk hadde ønsket så ønsker vi å se hvordan vi skal gjøre bedre valg fremover. Hoveddiskusjonen vi må ha fremover må handle om politikk og jeg opplever at sentralstyret er samlet i det.