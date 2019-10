Det skriver NRK.

Ministeren slår alarm om situasjonen i Nord-Syria, og hevder flere IS-soldater kan være på vei tilbake til hjemlandene sine.

– 12 ubevoktede fengsler

– Det er mulig at IS-krigerne som hittil har vært fengslet i Syria, nå klarer å ta seg tilbake til sine hjemland, sier Shoigu til nyhetsbyrået Interfax, gjenitt av NRK.

Forsvarsministeren hevder at totalt tolv syriske fengsler og åtte flyktningleire nå står ubevoktet, som en følge av Tyrkias invasjon.

Kurdiske opprørsgrupper var lenge en av USAs fremste allierte i kampen mot IS, frem til amerikanerne trakk ut styrker fra området tidligere denne måneden.

BEKYMRET: Russlands forsvarsminister slår alarm om ubevoktede IS-fanger. Foto: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool Photo

Siden Tyrkia begynte sin militæroffensiv i Nord-Syria 9. oktober, har kurdiske styrker gradvis måtte trekke seg tilbake, og som et følge av dette har de kunngjort at de ikke lenger vil prioritere kampen mot IS.

Erdogan møter Putin

Tirsdag reiser Tyrkias statsminister Recep Erdogan til Sotsji i Russland for å møte Vladimir Putin, samme dag som den avtalte våpenhvilen i Nord-Syria utløper. Shoigus kommentarer knytter ytterligere spenning til møtet.

Ubevoktede IS-krigere er en av mange utfordringer som venter Erdogan, og det var en ordknapp president som uttalte seg om møtet i Istanbul mandag.

– Vi kommer til å diskutere denne prosessen med Putin, og etter det vil vi ta de nødvendige stegene, sa Erdogan ifølge Reuters.

Shiogus kommentarer kommer kun dager at rekke IS-krigere rømte fra en interneringsleir i Nord-Syria. Masseflukten skjedde samtidig som det pågikk kamper mellom tyrkiske og kurdiske styrker i området.