Klokken 03:37 fikk politiet inn melding fra et vitne om noe som minnet om skudd i området ved Skippergata.

Vitnet skal også ha observert en person med våpen i hånden. Det opplyser Line Skott, operasjonsleder i politiet til TV 2.

Pågrepet i busskur

Kort tid etter meldte en politipatrulje i området også noe som minnet om skudd.

– De observerer en person som sitter veldig stille og rolig alene i et busskur ovenfor Oslo S. Han blir ropt på og pågrepet, og er helt rolig når han blir anholdt, opplyser Skott.

#Oslo. Vi har anholdt en person som har skutt i luften med en pistol ved Karl Johan. Vi søker nå i nærliggende gater for å se om noen er skadet. Foreløpig er det ikke funnet noen skadde. Mistenkte kjøres arrest og vi oppretter sak. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Den mistenkte var alene da han ble anholdt, og under pågripelsen fant personen et skarpladet våpen på mannen.

Skott kan bekrefte at det ble avfyrt minst to skudd i området.

Ikke meldt om personskader

Politiet tror skuddene ble avfyrt opp i luften, og har foreløpig ikke funnet noen skadde personer i forbindelse med skytingen.

Politipatruljer er på stedet og leter, men har så langt ikke meldt om noen personskader.

– Det er ingen skadde, ingen vitner eller noe annet spor vi har å jobbe med for øyeblikket. Vi jobber på åstedet for å komme i kontakt med personer og for å finne eventuelle spor.

Kjenner ikke motivet

Skott opplyser at området på nedre Karl Johan var veldig rolig og lite befolket under hendelsen.

I tillegg til å gjøre tekniske undersøkelser i området hvor skuddene ble avfyrt, vil politiet bringe mannen inn for avhørt for å gjøre rede for motivet bak skuddene.

– Nå vil denne personen kjørt i arresten, hvor vi vil få til et avhør. Vi ønsker å få vite hvorfor han har gjort som har gjort. Denne personen har gått rundt med et skarpladet våpen i det offentlige rom, og det er noe vi ser svært alvorlig på, sier Skott.