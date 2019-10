Sheffield United-Arsenal 1-0

Se sammendrag øverst.

Arsenal gikk på en mine da de tapte 0-1 borte for Sheffield United mandag kveld.

Det er ikke første gang at «The Gunners» taper en bortekamp mot fysisk sterk og disiplinert motstand en sen kveld i oktober.

– Det er litt typisk Arsenal, sier tidligere Premier League-spiller Trevor Morley i TV 2s Premier League-studio.

– Vi så litt av det myke Arsenal, som man har snakket om før. Man må gi veldig mye ære til Sheffield United i kveld. De var klare for det. jeg sier ikke at Arsenal ikke var det, men det var litt mer aggresjon fra hjemmelaget.

Kritisk

Litt krassere ordlyd kommer fra en som har nyligere Premier League-erfaring: tidligere Manchester United-spiller Patrice Evra.

– Jeg er ikke overrasket over Arsenal. Jeg brukte å kalle dem babyene mine for ti år siden. Når jeg ser på dem nå, ser de fortsatt ut som babyer, sier Evra som ekspert i Sky Sports Premier League-studio.

– Jeg er ikke respektløs når jeg sier det. Det er følelsen jeg har når jeg ser dette laget. De ser fine og bra ut, men ikke som et vinnerlag. Da jeg spilte, var jeg så glad for å spille mot Arsenal, for jeg visste at vi kom til å vinne

Evra forteller en anekdote om da Robin van Persie kom til Manchester United fra Arsenal.

Franskmannen håndhilset på van Persie og sa velkommen til en klubb for menn. Ifølge Evra ble nederlenderen opprørt først, før han etter en måned vedgikk at det var rett: Det var tøffere holdninger i Manchester United.

Den tidligere venstrebacken hevder ting fremdeles er de samme i Nord-London.

– Jeg respekterer spillere som Aubameyang og Lacazette, men om de ikke scorer er Arsenal i trøbbel. Ingenting forandrer seg.

Skapte ingenting

Pierre-Emerick Aubameyang, som mandag ble nominert til Gullballen, har scoret sju mål i Premier League denne sesongen. Mot Sheffield United var han aldri i nærheten.

Superspissen hadde ingen touch innenfor vertens 16-meter, ifølge statistikk fra Opta.

– Emery vil nok se denne kampen på nytt, og se på hvorfor man ikke klarer å sette opp en så giftig spiller i bedre posisjoner, sier Erik Huseklepp.

– Man kan forvente et Arsenal-lag som har bedre tempo i spillet, og som klarer å sette sine offensive spillere i bedre posisjoner.

Trevor Morley er enig.

– Med superstjernene til Arsenal, så er det skuffende at de ikke skaper mer. De vil være skuffet. De så egentlig aldri ut til å score.

Tapet betyr at Arsenal istedet for å innta tredjeplassen på tabellen ett poeng bak Manchester City, nå er nummer fem, fire poeng bak.

– Akkurat når det ser ut som de får det rett, så klarer de ikke å finne noen form for jevnhet i prestasjonene.