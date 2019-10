– Vi har jobbet lenge med noe spesielt nytt på utstyrsfronten. Vi startet allerede i desember i fjor. Jeg kan ikke si hva det er, men den som har et trent øye vil legge merke til det i Sölden, sier Henrik Kristoffersen.

Det nye utstyret befinner seg på skiene eller støvlene til Kristoffersen. Mer enn det vill ikke 25-åringen fortelle. Han tar i bruk hemmeligheten for første gang i konkurranse på søndag.

Gode tester

– Det er alltid nye ski og konstruksjoner hvert år, men sjelden en så stor greie som dette. Testene har godt bra, så jeg tror det kan bety endel, sier Kristoffersen til TV 2.

– Hvorfor så hemmelig?

– Dette er en stor industri. Det har vært endel «spionasje» mellom utstyrsprodusenter og utøvere i kampen for å ha det beste utstyret. I fjor var det mye styr da enkelte utøvere ble beskyldt for å bruke andre skomerker enn sitt eget.

Kampen om å ha det beste utstyret er så viktig at Kristoffersen og hans folk ikke har latt noen slippe inn i alpinistens utstyrssrom i frykt for at hemmeligheten skal avsløres.

– Marcel Hirscher fortalte da han la opp at han trodde en av grunnene til at han har vært best, nettopp er det ekstreme fokuset på utstyret, sier Kristoffersen.

Han mener rett utstyr og riktig oppsett av utstyret betyr mer enn folk tror.

– Per dags dato er du helt avhengig av riktig utstyrs set-up for å vinne. Det å kjøre sitt livs omgang er ikke nok.