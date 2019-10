MDG, Ap og SV i Oslo legger fram sin politiske plattform tirsdag formiddag, etter rundt en måned med byrådsforhandlinger.

Mandag kveld ble resultatet godkjent av representantskapene til Oslo Arbeiderparti, Oslo MDG og Oslo SV, skriver NRK.

Det ikke klart hvilke byrådsskifter som vil skje eller om noen nye byrådsposter vil bli opprettet. Men det er imidlertid klart at Raymond Johansen (Ap) fortsetter som byrådsleder, ifølge Aftenposten.

Hvilke politikere som skal sitte i byrådet blir først gjort kjent onsdag. Byrådet vil bli innsatt med støtte fra Rødt, men det er ikke laget noen formell samarbeidsavtale enda, melder NRK.

Bystyret kommer også onsdag etter alt å dømme til å gjenvelge Marianne Borgen (SV) som ordfører.

– Jeg er veldig glad for at jeg nå er innstilt til å få fire nye år som ordfører i Oslo og har fått den tilliten som ligger i det fra det som ser ut som er et flertall i bystyret. Det som er viktig er at det er bystyret i sitt konstituerende møte på onsdag som fatter det endelige vedtaket, sier Borgen til NTB.

De tre byrådspartiene har sammen med Rødt flertall i bystyret. Mandag la de fram et forslag til fordeling av vervene i bystyret som inkluderer ordfører, varaordfører, fem utvalgsledere og fem nestledere i utvalg.

Ifølge NRK tyder alt på at også Kamzy Gunaratnam (Ap) fortsetter som varaordfører. Forhandlingene om heltidsvervene i bystyret er noe partiene har forhandlet om samtidig med byrådsforhandlingene.