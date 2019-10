Sheffield United-Arsenal 1-0

Se seiersmålet øverst.

Arsenal kunne klatret opp til tredjeplass i Premier League, men Lys Moussets scoring i førsteomgang sørget for at nyopprykkede Sheffield United tok en stor skalp på hjemmebane.

Målet kom etter et hjørnespark der Jack O' Connell fikk stå helt alene på bakerste stolpe. O' Connell headet ballen tilbake i feltet, der Mousset stod omtrent like ensom.

– Jeg setter et stort spørsmålstegn ved Arsenal-forsvaret. De er ikke i nærheten av duellen, og etterlater seg et stort rom, sier TV 2-ekspert Erik Huseklepp.

Skapte lite

For mens Arsenal ga bort enormt mye rom i egen 16-meter imponerte Sheffield United med oppofrende forsvarsspill og fysisk smart duellspill kombinert med en strålende disiplin i både faste og løse situasjoner.

Etter å ha havnet under hadde Arsenal ballen mye, uten at det plaget Sheffield United nevneverdig. Det ble mye på tvers og Sheffield Uniteds konstante press og tettpakkede 16-meter ble en tøff nøtt å knekke for Unai Emerys menn.

Noen sjanser ble det, men faktisk var Sheffield United vel så nære å score i andreomgang, særlig gjennom John Flecks skuddfot som ved flere anledninger skremte Bernd Leno.

– Arsenal skaper nesten ikke en sjanse i løpet av 90 minutter. De har noen, men ikke mye. Det skal Sheffield United ha stor ære for, sier Erik Huseklepp.

Med 1-0-seieren klatrer Sheffield United opp på niendeplass i ligaen med 12 poeng, fire plasser og tre poeng bak Arsenal.

– Det har vært en fryktelig kamp fra Arsenal, og en perfekt utført kamp fra Sheffield United, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– Dette er en kveld som blir husket på Bramall Lane.

Det er Trevor Morley enig i.

– Sheffield United har kanskje den svakeste stallen i Premier League, sa vi før sesongen, men Chris Wilder har utført mirakler, sier Morley.

Straffekontroverser

Begge lag følte seg snytt for straffer i førsteomgang. TV 2s Premier League-studio, bestående av Trevor Morley og Erik Huseklepp, konkluderte med at både Sokratis for Arsenal og Baldock for Sheffield United kunne fått straffespark.

Dommerne i VAR-rommet holdt imidlertid på linjen som har vært praktisert: Det skal enormt mye til å endre på dommerens vurdering i slike situasjoner.

At Bukayo Saka fikk gult kort for filming i en annen straffesituasjon var de mindre enig i. En situasjon der det verken var straffespark, eller gult kort, ifølge ekspertisen.