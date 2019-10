I rolige omgivelser i Olasvevegen på Lillehammer viser Kjell Ivar Bergehagen Åsted Norge rundt på småbruket sitt.

– Jeg er jo født og oppvokst her. Så jeg har jo vært her siden '53, jeg, forteller Bergehagen.

Aldri tidligere har han opplevd noe som det som møtte ham mandag for én uke siden.

Alt virker helt vanlig når Bergehagen gjør seg klar til en ny arbeidsdag, men idet han skal snu traktoren sin, oppdager småbrukeren at en av bilene på gården, en hvit Toyota Hiace, er borte.

Åtte adresser i samme vei rammet

Etter hvert ser Bergehagen at også en kjølehenger og to motorsager, samt noe annet utstyr er forsvunnet.

Han forstår at han er utsatt for et tyveri.

– Det er jo egentlig litt ekkelt at det har vært folk her inne som ikke har noe her å gjøre, sier Bergehagen.

Det viser seg snart at også flere andre i Olasvevegen har hatt besøk av uvedkommende natt til mandag 14. oktober. Totalt har politiet fått melding om tyverier på åtte forskjellige adresser i samme vei.

Aldri sett liknende

Politiet mener tyveriene virker planlagt og målrettet, og mistenker at det er profesjonelle gjerningspersoner som står bak.

– Det omfanget med så store verdier, det har nok ikke jeg vært borti før, sier politistasjonssjef på Lillehammer, Terje Krogstad, til Åsted Norge.

STJÅLNE SYKLER: Dette er noen av syklene gjerningspersonene kom seg unna med. Foto: Privat

– Det er jo da til sammen 16 sykler, hvorav fem el-sykler. Det er verktøy. Batteridriller, muttertrekkere, diverse sager. Turbo. Bildeler generelt. Crosser. Hjelmer, sier etterforskningsleder Ingrid Eikeseth Gunstad, som leser fra listen over tyvegods.

Gunstad forteller at den totale verdien på tyvegodset nå nærmer seg 900.000 kroner.

Politiet tror Kjell Ivar Bergehagens stjålne bil og henger kan ha blitt brukt til å frakte gjenstandene. De mener gjerningspersonene har kjørt riksvei 4 ut av Lillehammer.

Observert i bomringen

Klokken 04:53 blir det tatt et bilde av bilen til Bergehagen når den passerer bomringen ved Dynna.

Den hvite Hiacen har kjennemerke YE55078, og er fortsatt savnet. På den ene siden av bilen står det «Fjøssystemer» og på den andre «Hernes Varme».

FOTOGRAFERT: Her passerer bilen til Kjell Ivar bomringen ved Dynna kl. 04:53. Foto: Politiet

Kjølehengeren blir funnet hensatt ved Sivesindhøgda langs riksvei 4.

Politiet mistenker at tyvegodset kan ha blitt flyttet over i et annet kjøretøy. Nå ber de publikum om tips i saken.

ØNSKER TIPS: Politistasjonssjef på Lillehammer, Terje Krogstad. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

– Vi ønsker jo folk som har vært beveget seg langs riksvei 4. Kanskje er det noen som har hatt på dashbord-kamera som kan ha møtt eller kjørt bak disse bilene. Vi snakker da om 01-02-tiden natt til 14. og frem til 04-05-tiden, sier politistasjonssjef Krogstad.

Kjell Ivar Bergehagen er glad for å ha fått hengeren tilbake, men frykter bilen og verktøyet kan være tapt. Småbrukeren mener tyveriraidet har gjort noe med stemningen i nabolaget.

– Det er jo ikke liksom ikke noe hyggelig at det flyr slike rundt her. For det er jo kjeltringer. Rett og slett.