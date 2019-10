Årsaken til vrakingen av sin ferskeste elskerinne, skal være «feil oppførsel og illojalitet mot kongen», skriver BBC.

I juli ble general Sineenat Wongvajirapakdi (34) utnevnt som den offisielle elskerinnen til den thailandske kongen Maha Vajiralongkorn (67).

Første på 100 år

Sineenat, som er generalmajor, utdannet pilot, sykepleier og livvakt, var den første personen som fikk tildelt tittelen «Royal Noble Consort» på nesten hundre år.

PILOT: Sineenat Wongvajirapakdi er generalmajor, utdannet pilot, sykepleier og livvakt. Foto: Royal Household Bureau Handout

Da Sineenat fik den spesielle utnevnelsen, delte det thailandske kongehuset en rekke bilder av 34-åringen, både iført tradisjonell thailandsk drakt poserende med kongen, men også mer utradisjonelle bilder, der Sineenat poserer iført sports-bh bak spakene på et fly, skyter med rifle og hopper i fallskjerm.

Bare to måneder før Sineenat ble utnevnt som den thailandske kongens offisielle elskerinne, giftet han seg med sin fjerde kone, dronning Suthida (41), som er tidligere flyvertinne og nestleder for livvakttjenesten.

Upassende oppførsel

FØRSTE: Sineenat Wongvajirapakdi var den første personen som fikk tildelt tittelen «Royal Noble Consort» på nesten hundre år. Her poserer hun med kong Maha Vajiralongkorn. Foto: Royal Household Bureau Handout

Mandag ble nyheten om at Sineenat ble fratatt sine titler publisert i Royal Gazette.

– Sineenat var ambisiøs og forsøkte å heve seg opp på samme nivå som dronningen. Hun skal også ha prøvd å stoppe utnevnelsen av dronningen i forkant av kroningen i mai, heter det i kunngjøringen.

Ifølge uttalelsen fikk kongen vite at hans offisielle elskerinne ikke var takknemlig for tittelen hun var tildelt, og at hun ikke oppførte seg passende i forhold til statusen sin.

Hun ble derfor fratatt alle sine kongelige titler, samt status i den kongelige garde og forsvaret.

Kong Vajiralongkorn ble kronet til konge etter hans fars død i 2016.

Vajiralongkorn har opp gjennom årene hatt fire koner: prinsesse Soamsawali fra 1977 til 1993, Yuvadhida Polpraserth fra 1994 til 1996, Srirasmi Suwadee mellom 2001 og 2014, og nåværende dronning Suthida som han giftet seg med for fem måneder siden.