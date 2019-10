Hjemmelaget presset i store deler av kampen, men klarte ikke å overliste Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund. Med poengtapet skiller det nå sju poeng fra Bodø/Glimt opp til serieleder Molde når fem runder gjenstår. Odd på tredjeplass er fire poeng bak Bodø-laget.

I neste serierunde skal Molde til Trondheim for å møte Rosenborg. Bodø/Glimt skal møte Brann i Bergen.

For Mjøndalen kan mandagens poeng ha stor betydning. Riktignok ligger klubben sist på tabellen, men avstanden opp til trygg plass er bare ett poeng.



Stort Glimt-press



Hjemmelaget hadde nok av sjanser til å sikre tre poeng.

Etter snaue tre minutter var vertene nære å få starten de drømte om. 18 år gamle Victor Boniface fikk vende opp i feltet og avsluttet. Skuddet gikk i stolpen. Nære for spissen.

Etter 14 minutter var spissen farlig frampå igjen. Håkon Evjen fant Boniface i feltet. Fra fem meter skjøt han over. To minutter senere fikk 18-åringen sin tredje sjanse på noen minutter. Han fikk satt tåa på et hardt innlegg, men Mjøndalen-keeper Faye Lund reddet.

Etter en drøy halvtime var det Ulrik Saltnes sin tur til å forsøke seg for hjemmelaget. Midtbanespilleren kom til skudd, men en Mjøndalen-spiller forhindret mål med en blokkering. Samme mann satte ballen i nettet minuttet etter, men scoringen ble annullert for måten Saltnes vant duellen med Mjøndalen-keeperen.

Jens Petter Hauge fikk omgangens siste sjanse da han fyrte av fra distanse, men nok en gang sto Faye Lund i veien.



Sjanser begge veier



Gjestene fra Buskerud var bedre med fra start etter hvilen. I løpet av de første minuttene kom de seg til gode innlegg, men hjemmelaget klarte å avverge.

Omgangens første store mulighet kom etter ti minutter. En corner ble slått inn for Bodø/Glimt, og Vegard Bergan headet like utenfor.

Vertene kjørte på, men gang på gang var det den siste touchen det skortet på.

Saltnes hadde gode muligheter før pause, og etter halvspilt andreomgang var han frampå igjen. Midtbanespilleren fikk løsnet et skudd som gikk i nettveggen utenfor. Mange Glimt-supportere jublet for det de trodde var mål, men avslutningen var på feil side av stolpen.

20 minutter før slutt fikk gjestene sin første store sjanse. Et frispark ble slått inn i feltet, og Alexander Betten Hansen kom til heading – rett på Glimt-keeperen.

To minutter senere var det en ny sjanse til Boniface. Han vant i luften, men Faye Lund reddet igjen.

Hjemmelaget jaktet desperat seier, men fikk ikke den forløsende scoringen. Evjen var nære da han skjøt via en Mjøndalen-spiller og over. Også Patrick Berg testet skuddfoten, men skjøt som Evjen over.

