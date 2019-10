Brexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen

Underhusets leder John Bercow mener at verken den nye avtalen med EU eller de politiske omstendighetene er vesentlig endret siden lørdag.

– Min avgjørelse er derfor at det ikke stemmes over denne saken på nytt i dag, sa Bercow.

Regjeringens reagerte med skuffelse.

– Vi er skuffet over at Underhusets leder har nektet oss muligheten til å utføre folkeviljen. Folket vil få brexit unnagjort, sa en talsperson for statsminister Boris Johnson etter avvisningen.

Lederen bestemmer

Bercow begrunner beslutningen sin med en regel om at samme sak ikke kan legges fram igjen og igjen i løpet av samme parlamentssesjon med mindre det har vært vesentlige endringer.

Den samme regelen ble brukt til å hindre Theresa May i å legge fram sin avtale til enda en avstemning etter å ha tapt tre avstemninger i våres. Avgjørelsen er Bercows alene, i kraft av vervet han har.

Lederen for Underhuset, som er konservativ og brexitmotstander, sa at han hadde vurdert argumentet om at omstendighetene var annerledes mandag enn lørdag, fordi statsminister Boris Johnson i mellomtiden hadde sendt et brev til EU og bedt om en utsettelse av utmeldingen.

Det argumentet var likevel ikke tilstrekkelig tungtveiende for Bercow, som sa at avslaget også handlet om respekt for det Underhuset allerede hadde vedtatt bare to dager tidligere.

– Det ville være en gjentakelse og skape uorden dersom det ble åpnet for en ny avstemning i dag, sa Bercow da han kom med sin avgjørelse.

Lovforslag først

Bercow presiserte at den riktige rekkefølgen nå er å behandle lovforslagene før avtalen, i tråd med lørdagens avstemningsresultat.

Etter et flere timer langt møte la derfor brexitminister Stephen Barclay fram lovforslaget om brexitavtalen ved 19.30-tiden mandag. Det første trinn i lovgivingsprosessen er en formalitet og skjedde uten debatt eller avstemning.

Behandlingen av lovforslaget starter tirsdag, og den første avstemningen holdes samme dag. Regjeringens mål er å være ferdig med behandlingen i Underhuset allerede på torsdag og sende den videre til Overhuset neste dag. Dersom den blir vedtatt i begge kamrene, er det bare dronningens formelle samtykke som gjenstår.

Det er fortsatt uklart om regjeringen vil klare å sikre flertall for den nye utmeldingsavtalen eller lovforslagene.

EU avventer

EU-parlamentet har sagt at de ikke vil stemme over avtalen mens de er samlet i plenum i Strasbourg denne uken. Også EUs medlemsland avventer utviklingen i Storbritannia og har så langt ikke tatt stilling til britenes siste forespørsel om utsettelse.