– Blir bare verre og verre på gata

På Grønland i Oslo ligger fritidsklubben Junior-G. Klubben er for barn mellom ni og 13 år, og har åpent tre dager i uken.

Dette er det eneste fritidstilbudet for barn og unge under 14 år på Grønland og Tøyen. Men fra nyttår er klubben vedtatt nedlagt, fordi bydel Gamle Oslo skal spare penger.

Flere ungdommer er nå bekymret for at det kan føre til flere voldsepisoder i hovedstaden.

– Når Junior-G stenger har vi ikke noe sted å være, og da må man være ute på gata hvor det bare blir verre og verre, sier 14 år gamle Rahma Ahmed til TV 2.

– Hva skjer hvis dere må være på gata?

– Da kan man bli kjent med kriminelle og gjøre kriminelle aktiviteter, sier 14-åringen.

– Avgjørende

Håvard Stamsø-Ellingsen er leder for Oslo Røde Kors' Fellesverket sentrum, det største aktivitetshuset for ungdom i Oslo sentrum. Han er klar på at gode fritidstilbud er avgjørende for å hindre flere tilfeller av vold.

– Det må være fritidstilbud, trygge voksne ute på gaten og et politi som jobber klokt mot ungdom, sier han.

Stamsø-Ellingsen mener volden man har sett i Oslo den siste tiden må ses i sammenheng med fattigdomsproblematikk, og at Oslo er en delt by der forskjellene blir stadig større.

Videre sier han at man må se på de mest risikoutsatte områdene innad i Oslo, med lav sosioøkonomisk status, der beboerne møter på flere barrierer.

– Når ungdom fra trangtboende familier er ute og leker med unge i samme situasjon, og ikke har trygge voksne til stede, kan de utvikle et uheldig miljø der vold får lov til å leve og hvor man skaffer penger gjennom kriminalitet, sier han.

Så langt er 16 personer pågrepet etter en rekke tilfeller av uprovosert vold i Oslo sentrum de siste dagene. Flere av gjerningspersonene er under 18 år.

Har skrevet brev

Ungdommene Somayah og Rahma mener at dersom det hadde vært et større fokus på fritidstilbud blant barn, så hadde det vært færre voldsepisoder.

– På Junior-G føler alle seg trygge. Hvis det legges ned, vet vi ikke hvor vi skal være. Hvis det hadde vært flere klubber ville det vært mindre vold, for da er vi et sted hvor vi føler oss trygge, og vi har noen å snakke med, sier 14 år gamle Somayah Hassan.

– Grunnen til at det blir vold, er at folk ikke føler seg hørt. Da har de ikke noe annet å gjøre enn å gjøre ulovlige ting, fortsetter 14 år gamle Rahma.