– Dette har skjedd i forbindelse med arbeid under utbygging av en ny skole, sier operasjonsleder Knut Dahl-Mikkelsen i Vest politidistrikt til NTB.

To eneboliger fikk store materielle skader i sprengningen. Husene ligger et godt stykke unna sprengningsområdet. Et profesjonelt firma utførte sprengningen.

Det skal være slått hull i vegger og tak og terrasser skal være skadd, skriver VG.

– Det er ikke meldt om personskader. Vi vet ikke om det var folk hjemme i husene da uhellet skjedde, sier Dahl-Mikkelsen.

Sprengningsuhellet skjedde rundt klokken 17.15 mandag. Politiet ble varslet en time senere, og gjorde mandag kveld undersøkelser i området.

