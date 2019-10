Den høylytte stønningen til Maria Sjarapova (32) har lenge både fascinert og irritert i tennisverdenen.

Nå innrømmer den russiske tennisstjernen at hennes høye desibelnivå sørger for halsirritasjon.

– På grunn av all stønningen gjør det vondt i halsen min. Jeg har gjort det siden jeg var en ung jente, og det har bare blitt med meg, sier Sjarapova ifølge Tennis World.

Derfor er det ikke bare musklene til 32-åringen som verker når kampene er ferdigspilt.

– Halsen min gjør vondt hele tiden etter at jeg spiller kamp, medgir hun.

Den høylytte stønningen til Sjarapova og andre tennisstjerner har lenge vært omstridt. Tidligere har tennislegenden Boris Becker gått hardt ut mot det.

– Det er et større problem hos de kvinnelige utøverne ettersom de fleste karene ikke stønner. Det er pinlig. Jeg hater den og jeg mener det er en vits, har Becker uttalt.

Den høylytte stønningen kan kamuflere lyden for slaget, noe som kan gjøre det vanskelig å bedømme hvor ballen går. Stønnemotstanderne er misfornøyde både med at det er forstyrrende for motstanderen og at det er sjenerende for tilskuerne.

Eks tennisproff Christian Ruud, far til Casper, har tidligere tatt til orde for å innføre regler for lydnivå i tennis.

– Man kan godt ha en slags desibelmåler. Hvis du går over en lydgrense så og så mange ganger, så blir du straffet, sa Ruud til TV 2 i 2012.

– Om man begynner å innføre advarsler og poengstraffer så blir det nok fort slutt på den unødvendige stønningen, mente han den gang.

Desibelreglene har imidlertid uteblitt. Sjarapovas høylytte stønn har tidligere blitt målt til 96,9 desibel, noe som er omtrent på samme lydnivå som en motorsag.

Tidligere verdensener Sjarapova er for tiden kun rangert som nummer 134 i verden. Den russiske 32-åringen har slitt siden hun gjorde comeback etter å ha blitt tatt i doping i 2016.