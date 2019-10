Ada Hegerberg vant den første Ballon d'Or delt ut til en kvinne i fjor.

Nå er hun blant de nominerte til å vinne prisen også i år, til tross for at hun ikke spilte VM for Norge.

Med Hegerbergs prestasjoner i Champions League er hun likevel vanskelig å komme utenom.

Hun ble forrige sesongs finale store spiller da hun scoret hat trick i Lyons 4-1-seier mot Barcelona.

Nominasjonen kommer fem dager etter at hun tangerte scoringsrekorden i Champions League da hun scoret sitt mål nummer 51 i turneringen, med den andre nettkjenningen i 4-0-seieren mot Fortuna Hjørring.

Det setter henne på like fot med Anja Mittag.

– Det er bare å gratulere. Hun er jo rå foran mål og leverer jevnt og trutt på et høyt nivå, sa TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen da rekordtangeringen var et faktum.

Blant de andre nominerte finner vi tre svensker og en danske. Hegerbergs klubb Lyon er den klubben med flest nominerte i tallet fire.

Det er fotballmagasinet France Football som står bak kåringen.

Dette er de 20 nominerte:

Ada Hegerberg, Lyon

Marta, Orlando Pride

Kosovare Asllani, CD Tacon

Sofia Jakobsson, CD Tacon

Tobin Heath, Thorns FC

Sam Kerr, Chicago Red Stars

Ellen White, Manchester City

Nilla Fischer, Linköping

Amandine Henry, Lyon

Alex Morgan, Orlando Pride

Vivianne Miedema, Arsenal

Dszenifer Marozsan, Lyon

Sarah Bouhaddi, PSG

Lucy Bronze, Lyon

Pernille Harder, Wolfsburg

Megan Rapinoe, Reign FC

Lieke Martens, Barcelona

Sari van Veenendaal, Atletico

Wendi Renard, Lyon

Rose Lavelle, Washington Spirit