Derfor er Solskjærs situasjon annerledes enn Mourinhos og Van Gaals

Det har ikke alltid vært slik, men ett poeng hjemme mot Liverpool denne helgen regnes som en opptur for Manchester United og manager Ole Gunnar Solskjær.

– En uavgjort mot Liverpool kjøper Solskjær litt pusterom, sier den kjente United-journalisten Andy Mitten til TV 2.

– Men se på ligatabellen... Manchester United skal ikke ligge der de ligger. Det må flere slike prestasjoner til.

For ett poeng mot regjerende Champions League-mester Liverpool er bare noe å glede seg over for Manchester United om man tar høyde for hvor klubben er, og ikke hvor den bør være.

13. plass på Premier League-tabellen. Ti poeng på ni kamper. Det begynner å haste for den norske sjefen på Old Trafford. De to neste kampene er nøkkeloppgjør for Uniteds sesong.

Partizan borte i Europaligaen. Norwich borte i serien. Seirer der er viktige for å bevare stemningen rundt laget.

– Om de ikke vinner kommer de tunge, mørke skyene over fotballklubben og luften blir giftig. Spesielt online. Ikke på kampene. Det er mye støtte for Ole og folk synger navnet hans. Folk liker ham, og vil at han skal lykkes. Jeg tror folk vet at de må være tålmodige.

– Annerledes denne gangen

Tålmodig har også United-direktør Ed Woodward tenkt å være med Solskjær. Mitten, redaktør i United We Stand, har nylig hatt et langt intervju med Woodward.

– Jeg tror at han i hjertet sitt er fast bestemt på at han støtter Ole Gunnar. Jeg tror han vet at det må være tålmodighet, og at det vil ta litt tid.

Siden Sir Alex Ferguson forlot Manchester United har klubben prøvd flere ulike løsninger, og etter den svake sesongstarten har mange spekulert i om det går mot slutten for Solskjær.

UNDER PRESS: Ed Woodward. FÅR STØTTE: Ole Gunnar Solskjær.

Mitten tror imidlertid at historien er på nordmannens side.

– Det er annerledes denne gangen, for presset er på Woodward, sier han.

– Alle andre ganger har det vært press på manageren. Alle andre managere har fått tid. Van Gaal to år, Mourinho 2,5 år. Han kan ikke sparke en manager etter ti måneder. Det er ikke Ole Gunnars lag, og han fortjener tid. I tillegg har det kjøpt Ole Gunnar tid at de tre spillerne som kom i sommer har lykkes. Hadde de vært fryktelige, så ville presset bygget seg opp mot ham.

Dette er kravet

Det er likevel et men:

– Det er genuint en tålmodighet i klubben, men han må få resultater også. Om Manchester United er på 19. plass ved årsskiftet er Ole Gunnar delvis skyldig for det. Han er manager og har fremdeles mange gode spillere til sin disposisjon. United har større lønnsutgifter enn noen annen klubb i PL. De burde ikke vært på nedre halvdel av tabellen.