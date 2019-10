Mandag kveld ble de nominerte til Ballon d'Or offentliggjort, og det er tung Premier League-dominans blant de 30 utvalgte.

Champions League-vinner Liverpool dominerer naturlig nok, og har hele sju av de 30 nominerte.

Trent Alexander-Arnold, Roberto Firmino, Alisson, Gini Wijnaldum, Sadio Mané, Virgil van Dijk og Mohamed Salah er alle blant de 30 nominerte som ble offentliggjort av magasinet France Football mandag kveld.

Manchester City står med fem nominerte, og halvparten av de 30 på på listen spiller til daglig i Premier League.

To Tottenham-spillere og én fra Arsenal er inne, mens ingen Manchester United-spillere nådde opp.

At Liverpool dominerer listen handler mye om at de vant mesterligaen i juni. Klubben sikret det gjeveste europacuptrofeet etter 2-0-seier over Tottenham i Madrid. I ligaen ble de slått på målstreken av Manchester City.

Forrige sesong tok Luka Modric en overlegen seier i gullball-kåringen, men han får ikke muligheten til å vinne på nytt. Kroaten er ikke blant de 30 nominerte, og det er heller ikke Real Madrid-lagkamerat Sergio Ramos.

Ballon d'Or, ofte oversatt til Gullballen på norsk, regnes som den mest prestisjetunge individuelle prisen en fotballspiller kan vinne. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi står med flest gullballer. De har vunnet fem hver, og er begge nominert også i år.

Her er de nominerte:

Sadio Mané (Liverpool)

Sergio Agüero (Manchester City)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Hugo Lloris (Tottenham)

Dusan Tadic (Ajax)

Kylian Mbappé (PSG)

Trent Alexander-Arnoold (Liverpool)

Donny van de Beek (Ajax)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Marc-André Ter Stegen (Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Alisson Becker (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Heung-min Son (Tottenham)

Robert Lewandowski (Bayern)

Roberto Firmino (Liverpool)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Antoine Griezmann (Barcelona)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lionel Messi (Barcelona)

Eden Hazard (Real Madrid)

Raheem Sterling (Manchester City)

Mohamed Salah (Liverpool)

Marquinhos (PSG)

João Félix (Atlético Madrid)

Nominerte til Kopa-trofeet (beste U21-spiller):

Jadon Sancho (Dortmund)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Lee Kang-in (Valencia)

Matthijs de Ligt (Ajax)

Joao Felix (Atlético Madrid)

Vinicius jr. (Real Madrid)

Mattéo Guendouzi (Arsenal)

Moise Kean (Everton)

Samuel Chukwueze (Villarreal)

Andrej Lunin (Real Valladolid, på lån fra Real Madrid)

(©NTB/TV 2 Sporten)