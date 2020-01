Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere.

Denne gangen handler det om en luftig prøvekjøring av den aller første Dodge Ramcharger sommeren 1974. Og om det havet av utvikling som ligger mellom denne og dagens Ram.

Digre biler med stor motorkraft, og en nærmest uslukkelig bensintørst, har lenge vært kortbeskrivelsen av amerikanske biler generelt. Det gjaldt i høy grad for den første generasjonen Dodge Ramcharger da den kom i 1974. Og det gjelder minst like mye dagens modell – Ram Limited med Hemi 5,7 liter V8. Og aldri har det vært mer politisk ukorrekt enn i dag!

Bil som ruvet

Helt like er uansett ikke de to prøvebilene, som befinner seg i hver sin ende av et tidsspenn på 46 år. Den første var en rendyrket SUV-type, dagens modell er en pickup med rause dimensjoner. Og raus motor...

Det var med mye spenning, og enda mer forventninger, jeg hentet den første Dodge Ramcharger hos importøren Harald A. Møller sommeren 1974.

Det var en bil som ruvet, bokstavelig talt, med en høyde som nærmet seg 1,90 meter og bredde 2,02 meter. Lengden var mer overkommelige 4,70 meter for nykommeren, som Møller selv beskrev som en «jeep-type», SUV var et ukjent uttrykk den gangen. Hva bakkeklaringen var, har jeg ikke klart å finne igjen tall for, men jeg husker at jeg fikk inntrykk av at jeg nesten kunne gå på alle fire under bilen...

Arbeidshesten passet godt til å trekke båthenger også. (Fra brosjyre)

V8 med «Bare» 150 hk

Vekten fortalte også noe om størrelse. Inkludert fører på 75 kilo var Ramchargers startvekt 2.100 kg. Den kunne ta med en nyttelast på 690 kilo, og som varebil – slik testbilen var – var volumet bak forsetene 3,2 kubikkmeter. Ikke så rent lite, det heller!

Under det høye og brede panseret brummet en V8 bensinmotor på 5,2 liter. Effektuttakene var noe mer beskjedne den gangen, og i Ramcharger leverte den store motoren 150 hk med et største dreiemoment på 332 Nm. Det var likevel en motor jeg opplevde som råsterk.

Biltypen som holder seg skummelt godt i pris

Ikke småkupert – men råkupert!

Summen av det hele var noe av det barskeste du kunne sette deg bak rattet i den gangen. Her måtte både krefter og fremkommelighet testes skikkelig! Passe utfordrende terreng fant jeg i en cross-løype ved Kjellerholen utenfor Lillestrøm.

Den var ikke bare småkupert, men heller råkupert, med bratte stup, skarpe svinger; stedvis nærmest rett opp eller rett ned – og knapt så mye som en halvmeter ubrutt flat mark noe sted.

Dollarglis blir feil uttrykk, men sinna så den ut! Foto: iStock

Henger oppunder taket!

Her legger jeg inn Drive på 3-trinns automatkassen, og lar det stå til. Det dominerende trekket på undersiden er stiv aksel og bladfjærer, og det får jeg fort føle på kroppen over kneikene og kulene i løypa; bilen virker stiv som en stokk og hopper og spretter.

Ofte føler jeg at jeg henger i sikkerhetsbeltet oppunder taket med armene rett ned for å ha rattgrep i det hele tatt!

Så detter jeg ned igjen når jeg forserer neste lille motbakke, og så fort jeg runder kulen og det går bratt nedover igjen, så forlater de nedre ekstremiteter igjen førersetets relative trygghet...

Er dette Norges barskeste SUV?

Tanknåla beveget seg fort

Med bilens rause bredde har jeg stadig et hjulpar utenfor løypa, men med differensialsperre på begge drivakslinger er faren for fastkjøring tilnærmet teoretisk.

Sånn fortsetter jeg løypa rundt i tre runder. Da er jeg såpass mørbanket at mitt viktigste mål er å liste meg stille og rolig ut til sivilisert asfalt igjen. Jeg anser fremkommelighetstesten for avsluttet med godkjent resultat - om enn med litt trekk for mangelfull komfort!

Resten av testperioden forløp noe mer stabilt i horisontalplanet, bare avbrutt av besøk på bensinstasjonen for å toppe opp tanken på 90 liter. Jeg kan ikke finne igjen forbrukstallene for bilen, og Møller oppga klokelig ikke snittforbruk i spesifikasjonene som fulgte pressemeldingen ved lanseringen. Men det jeg husker, er at selv med norsk marsjfart på motorvei – de få kilometrene vi hadde den gangen – så kunne jeg nesten se nåla i tankmåleren bevege seg i kostbar retning...

Dagens Ram er ikke akkurat noen småbil det heller! Foto: Frank Williksen

Kjøperne er der i dag også

På en tid da de fleste av oss ennå hadde den såkalte oljekrisen friskt i minne, var timingen kanskje ikke den aller beste for en ny modell som Dodge Ramcharger. I en slik setting var både størrelse, vekt, motor og forbruk feil. Men den fant sine kjøpere – amerikanske biler har alltid hatt mange tilhengere her i landet.

Slik er det også for dagens utgave av modellen.

– Kjøperne er der fortsatt, bekrefter Eirik Vennerød hos den autoriserte forhandleren VS Auto i Drammen.

Men nå heter bilen ikke Dodge lenger, og den heter heller ikke Ramcharger, men bare Ram, og kommer nå fra en frittstående produsent som bærer navnet Ram Trucks.

Et førermiljø som dette får deg til å tenke mer personbil enn nyttekjøretøy. Foto: Frank Williksen

Interiør en personbil verdig

Det er ikke helt uten ærefrykt jeg setter meg inn i – eller rettere sagt, klatrer opp i – dagens Ram, 46 år etter prøvekjøringen av stamfaren. Dette er MYE bil. I pickup-utgave er den drøyt 1,20 meter lengre enn Ramcharger 1974. Den er også nesten 20 cm høyere, mens bredden bare er økt med beskjedne 6,5 cm.

Fullvoksen, uansett!

Fra førersetet møter jeg et interiør som er en personbil verdig, og siden modellen jeg kjører er en Limited, er det vanskelig å sette fingeren på at noe som helst mangler. Her er det kjøling i setene i tillegg til varme, det er rattvarme, selvsagt, og det er Harman Kardon musikkanlegg med 19 høyttalere, et utmerket navigasjonssystem og panorama soltak.

Prøver å forlate understellet

Adaptiv cruise kontroll, 360 grader kamera, blindsonevarsler, filskiftvarsler, kollisjonsvarsling og parkeringssensorer foran og bak gir sitt bidrag til trygg manøvrering – også på smalere turveier til skogs.