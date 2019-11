Sist jeg var på toppen av Norefjell, var med ski under beina. Turen opp foregikk avslappende i en stolheis, og nedfarten i en tydelig oppmerket løype.

Nå er ski byttet ut med en av de tøffeste pickupene på markedet! Snøen glimrer dessuten med sitt fravær. Her er det i stedet gjørme, grus og stein som dominerer underlaget.

Vi er altså på plass på Norefjell, cirka 800 meter over havet. Snart skal vi klatre opp de siste høydemetrene – og denne gangen med bil.

Jeg må innrømme at visse partier ser voldsomt bratte ut. Så bratte at de virker utfordrende, selv til fots. Så hva er vel ikke mer naturlig da, enn å sette seg bak rattet, aktivere firehjulstrekk og bare gi gass?

Med en Ford Ranger Raptor, skal det vise seg at det er både helt naturlig og fullstendig uproblematisk.

Ranger Raptor er spesialtbygd for ekstra tøff offroad-kjøring. Større grill, bredere hjulbuer og dekkdimensjonen på 285/70-17, sladrer om at dette ikke er noen vanlig pickup.

Europas mest solgte

Ranger Raptor bygger på suksessmodellen Ranger, som for øvrig er Europas mest solgte pickup.

Interiørt er det ikke så mye som skiller Raptor fra en vanlig Ranger.

Nye Raptor, som nå endelig har kommet til Norge, deler motor og girkasse med Ranger, som nylig har fått noen sentrale oppgraderinger. Blant annet Ford sin nye 2-liters EcoBlue-motor og automatgirkassen med ikke mindre enn 10 trinn!

Under panseret har vi 213 hk og 500 Nm til rådighet.

Når man ser hvor voksen Raptoren faktisk er, kan man lure på hvorfor det ikke sitter et beist av en V8-er her. Den enkle forklaringen er utslipp og pris…

Du får riktignok Raptor med Fords 3,5 liters V6-motor, men den har ikke den norske importøren valgt å ta inn i sitt sortiment.

Det er litt som å være på safari. Forskjellen er bare at de ville dyrene uteblir.

Nå kan det bli Hummer-comeback!

Brutal

Sammenlignet med en standard Ranger, ser Raptor-utgaven betydelig tøffere og mer brautende ut. Dette er bilen som er bygget for de tøffeste arbeidsoppgavene, samtidig som fremkommeligheten er i hovedsete.

Du er rimelig sjef bak rattet i denne, enten du befinner deg på toppen av Norefjell eller på Ring 3 i Oslo...

Faktisk er det Fords egen Performance-avdeling som har tatt seg av ombygningen. I korte trekk snakker vi om et mer avansert hjuloppheng, lenger fjæringsvei, større hjul og flere designdetaljer – som understreker brutaliteten i bilen.

Tilbake i bunnen av Norefjell er det like før vi skal starte etappen mot toppen. Egentlig er det ikke så mye å forberede, annet enn å dobbeltsjekke at firehjulstrekk er koblet inn.

Ford Raptor: Bilen som nesten er for stor for McDonalds

Raptor er utstyrt med seks ulike kjøremodus. Når du virkelig skal bruke redskapen i terrenget velger du "Baja". Da skal bilen takle tøft terreng i høy hastighet, samtidig som komforten blir opprettholdt.

Ser bare himmelen

Bare følelsen av å svinge av veien, og nærmest kjøre fritt frem i fjellet, det er fantastisk i seg selv. Enda hyggeligere blir det bak rattet i Raptor. Bilen er nemlig overraskende komfortabel, tross et mildt sagt varierende og utfordrende underlag.

Det er ikke akkurat slicks som er montert på 17 toms felgene...

Her er det ingen tvil om at bilen trives. Komforten vi opplever i terrenget skyldes naturligvis det nye oppsettet på Raptor.

Her er bladfjærer byttet ut med spiral, og demperne er spesialutviklet av Fox Pro. De bidrar forresten til at fjæringsveien på denne bilen er 30 prosent lenger, sammenlignet med en standard Ranger.

Det er deilig å kjenne hvor uanstrengt bilen smyger seg opp de gjørmete bakkene. Faktisk går det så uanstrengt, at jeg velger å kjøre litt utenfor sporene. Når gradene bokstavelig talt stiger, får vi hjulspinn – men bilen henter seg elegant inn igjen.

Det er først et stykke videre opp i fjellet, jeg skjønner hvor bratt vi skal. I det jeg starter klatringen, ser jeg enkelt og greit bare himmelen. Ingenting annet.

Ned de bratteste bakkene kan du aktivere "Hill Descent Control". Da bestemmer du selv hvilken hastighet du ønsker nedover, så tar bilen seg av resten. Det fungerer i praksis veldig godt.

Denne biltypen holder seg skummelt godt i pris

Bajas

Dermed er det bare å holde gasspådraget rolig og jevnt.

Toppen er nådd og det føles igjen uanstrengt. Den siste kneika er riktignok tørr og med relativt godt feste. Litt vann her, så tipper jeg selv Ranger Raptor må jobbe litt for å komme seg opp.

Tøff i trynet er den.

Nå er det ikke bare understellet som skiller Raptoren fra Ranger. Ford har også gjort flere designgrep, som betyr at du aldri er i tvil om at dette er noe ekstraordinært.

For eksempel har den en helt egen grill og støtfangere. Sistnevnte er dessuten skrudd rett inn i ramma – både for å tåle mer juling, men også for å øke angrepsvinklene foran (fra 29 til 32 grader).

De enorme dekkene, spesialdesignet av BF Goodrich, sladrer også om at dette er en pickup som mener alvor.

På toppen av fjellet benytter vi friheten til å kjøre litt bajas, som også er en egen kjøremodus på Raptor.

Å kjøre en av markedets heftigste pickup-er fritt frem i fjellet, burde egentlig vært en ny folke-attraksjon. Det er nemlig fryktelig gøy!

Den er akkurat så bøllete som den ser ut

Så var det prisen...

Her sluker bilen både vaskebrett, hull og dumper lett. Så at Raptor trives godt i terrenget, er det ingen tvil om. Faktisk føles den mer hjemme her, enn ute på veien.

Tidvis går det så fint, at vi nesten savner litt mer motor. Samtidig er drøyt 200 hk og 500 Nm ingen dårlig kraftpakke, men den kommer noen ganger litt til kort når hastighetene øker. Bilen veier tross alt over 2,3 tonn.

Det ser kanskje ikke så bratt ut, men vi kan love deg at man henger godt i stroppen...

Det som er artig med Ranger Raptor, er at den får en vanlig SUV til å fremstå som en upraktisk sportsbil i forhold. Med såpass høy bakkeklaring, solid beskyttelse rundt om og fremkommelighet som ei fjellgeit, vokser nemlig selvtilliten godt bak rattet.

Med Raptor våger du rett og slett å kjøre på steder du normalt ikke ville vurdert i det hele tatt. Det kan jo for så vidt også straffe seg, for ustoppelig er den ikke.

I Norge starter den «Europavennlige» Raptoren vi kjører på 676.000 kroner. Huker du av for litt utstyr, passerer du fort 700.000, som er mye penger for en toseters pickup. Men så får du også en av de desidert barskeste pickupene du kan kjøpe ny i Norge.

^

Millionbil avduket i Norge – solgt etter 13 minutter!

Se video fra vår klatretur på Norefjell her: