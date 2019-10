– Det har virkelig skuffet meg, sier Thorbjørnsen til TV 2.

De siste dagene har TV 2, VG, NRK og flere andre medier gjengitt innstillingene fra fylkeslag som har gitt sine innspill til valgkomiteen.

– Folk løper dessverre ut i offentligheten som anonyme kilder og det er respektløst. Det er organisatorisk ynkelig, sier Thorbjørnsen.

Senest mandag ble det kjent at Viken Venstre vil vrake hele ledertrioen.

– Er lekkasjene skadelig for prosessen?

– For meg er de ordene jeg har sagt sterke nok. De som fremstår som anonyme kilder har virkelig skuffet meg de siste ukene. Vi har lagt opp til en åpen debatt internt og det har knapt kommet en lekkasje fra da jeg reiste rundt og hadde møter med fylkeslagene. Jeg hadde håpet vi også i denne runden hadde orket den linjen, sier lederen av valgkomiteen.

– Får det rett i fleisen

Søndag gikk fristen ut for å komme med innspill til valgkomiteen.

– Valgkomiteene får det ikke først og personene det gjelder får det i fleisen i media. Det er organisatorisk og politisk dårlig håndverk, sier Thorbjørnsen.

Valgkomiteen i Venstre skal senest 6. mars legge frem en innstilling til landsmøtet i april.

– Det er ingenting som tyder på at det blir en mindre debatt etter vi har lagt det frem. Jeg vil gjerne være med å bidra til at vi forebygger unødvendig uro, men det er jo først etter det er lagt frem at vi får en offentlig debatt, sier Thorbjørnsen.

Han tror verken media eller Venstre orker denne oppmerksomheten rundt valget av ny ledelse i lang tid.

– Alt roer seg ned etter noen uker.

Skei Grande: – Nå skal vi slutte

Søndag ble det klart at Trine Skei Grande ønsker gjenvalg som partileder. TV 2 møtte Skei Grande mandag på vei til sentralstyremøte i Venstre.

UNDER PRESS: Trine Skei Grande. Foto: Vidar Ruud

– Jeg tar gjenvalg som partileder fordi jeg tror jeg skal kunne gjøre en god jobb, sier Venstre-lederen.

– Føler du at du har stor tillit i partiet?

– Nå skal jeg la valgkomiteen gjøre jobben sin, og nå skal vi slutte å ha denne debatten i offentligheten, sier Skei Grande, som ikke vil gi ytterligere kommentarer.