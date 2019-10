En stor del av bruktbilomsetningen her i landet skjer via Finn.no. Bare i løpet av første halvår i år ble mer enn 242.000 brukte biler lagt ut for salg på portalen. Trafikken på Finn er betydelig, og det går ut mer enn 5 millioner pushvarsler til brukerne på bil – hver dag! I tillegg sendes det ut rundt 80.000 e-poster daglig, og det vises gjennomsnittlig 27 bilannonser hvert sekund, året rundt.

Mens trafikken tidligere var klart størst i helgene, spesielt søndag, er det nå mandag som er den mest trafikkerte finn-dagen.

Flest biler legges ut på tirsdager, onsdager og torsdager – færrest i løpet av helgen.

Mercedes god nr. 2

– Det er premiumbiler vi er mest nysgjerrige på, selv om det ikke er så mange som kjøper disse, forteller Eirik M. Håstein, produktdirektør motor i Finn.no overfor Broom.

Han legger til at et merke skiller seg klart ut – og har alltid gjort det:

– Ja, det er BMW som fortsatt topper merkesøklistene våre, slik de alltid har gjort. BMW er størst i alle alderssegmenter, og det er 5-serie, X5 og 3-serie som drar den største delen av lasset, kan han fortelle.

– Hvor plasserer erkerival Mercedes seg på denne listen?

– På en solid andreplass, og merket har hatt en klar økning takket være de nye hybridene. Her er det flest søk på E- og C-Klasse.

Disse bruktbilene selges raskest

– Fortsatt er det BMW flest Finn-brukere er nysgjerrige på, sier Eirik M. Håstein i Finn bil.

Volvo klatrer

– Audi er også alltid i toppsjiktet, selv om de en periode sakket litt akterut på grunn av mangel på elbiler. Med lanseringen av e-tron har dette forandret seg, og interessen for merket har igjen økt, sier Håstein.

– Hva med de mer folkelige bilmerkene?

– Ikke overraskende er Volkswagen høyt oppe, ikke minst takket være Norges mest solgte bil. Det er også tydelig at det er Golf og e-Golf som gir høyest oppmerksomhetstall her, fastslår Eirik M. Håstein.

På finn bil stiger dessuten interessen for Volvo:

– Ja, Volvo har klatret jevnt og trutt i takt med nylanseringene sine de senere årene. Ikke minst får XC-modellene mye oppmerksomhet. Det siste stemmer godt med hvor populære de forskjellige biltypene er. Her ser vi at det for tiden er SUV-modeller som øker mest, og har nest høyest andel av søk etter stasjonsvogner.

Elektriske e-Golf er en stor suksess i Norge, det er også en svært populær bil i bruktmarkedet.

Flest klager på bruktbiler

– I den andre enden av denne listen har sedan-modeller sterkest tilbakegang i interesse, forteller han videre.

For tiden ligger det ute rundt 65.000 biler på Finn i Norge. Ikke overraskende er det flest Volkswagen, med 8.421 biler. Men BMW, som topper merkesøklisten, har nest flest med 5.932 biler. Deretter følger Toyota med 5.545, Mercedes-Benz med 5.121, Ford 4.565, Audi 4.359 og Volvo 4.335.

Også for 2018 var bruktbil den største enkeltårsaken til klagesaker hos Forbrukerrådet. Mest vanlige klageårsak var tekniske problemer, ikke sjelden i sammenheng med juks med kilometerstanden. Dessuten er det fortsatt en ganske vanlig klageårsak at bilen hadde heftelser som selgeren ikke opplyste om.

Flere velger kontrakt

– Til tross for dette, viste undersøkelser for bare et par år siden at så mange som fire av ti lot være å skrive kontrakt da bruktbilen ble kjøpt:

– Ja, det er et beklagelig faktum at mange forbrukere i bruktbilmarkedet ikke formaliserer sitt kjøp. I Finn har vi lenge vært opptatt av å bidra til en bedre og tryggere markedsplass for bruktbiler. Et viktig skritt var da vi forrige år lanserte en digital kontrakt for bruktbilsalg som er enkel og lettvint å bruke. Den trenger i utgangspunktet bare signatur, ellers er alt ferdig utfylt fra annonsen. Noen elementer kan selvsagt justeres, som for eksempel prisen.

– I løpet av første halvår i år benyttet nesten 13 prosent seg av denne kontrakten når de selger eller kjøper bil, og antall kontrakter øker kraftig hver eneste måned. Dersom alle benyttet seg av en tydelig kontrakt ved omsetning av brukte biler, ville det også bli langt færre klagesaker. Kontrakter er et viktig verktøy for å redusere konfliktnivået på dette området, forteller Håstein.

Gledelig nok velger flere nå å bruke kontrakt.

– Det ble 3.500 kontrakter i juni måned i år, noe som var 78 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Den sterke økningen understreker klart betydningen av å tilby en enkelt tilgjengelig kontrakt. Vi er dessuten svært fornøyde med at vår kontrakt nå også er godkjent av Forbrukerrådet, slutter Eirik M. Håstein i Finn.

