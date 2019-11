Spår el-fly på vingene i Norge om seks år

Er du av dem som føler flyskamrødmen i kinnene, så er det snarlig håp om bli kvitt den. Det vil si, om forventningene til el-fly innfris.

– Med dagens drivstoffpriser og avgifter er det uaktuelt å operere kortbanenettet i Norge, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, til TV 2.

Flyselskapet inngår nå et tett samarbeid med Rolls-Royce, som har en teknologiavdeling i Trondheim.

Uunnværlig

For de som er bosatt i Nord- og Vest-Norge er det lett å kjenne igjen sammenlikningen. Flyene på kortbanenettet er for dem som t-banen er for innbyggerne i Oslo – ofte uunnværlig.

– Men med det avgiftsnivået vi har i dag er det ikke mulig å få det til å gå rundt kommersielt, hevder Stein Nilsen.

Han sier de er tvunget til å tenke nytt og annerledes, og for tre år siden begynte de et løst, uformelt samarbeid med flymotorprodusenten Rolls-Royce.

– Da vi og Avinor begynte å snakke høyt om dette for tre år siden, ristet de fleste på hodet av oss nede på kontinentet. Men mye har endret seg siden da, nå setter vi agenda, påstår Widerøe-sjefen.

Rolls-Royce-motor

Hos Rolls-Royce i Trondheim får TV 2 bare filme det de vil at skal filmes. Ingen forretningshemmeligheter må avsløres. Teknogiganten har en utviklingsavtale med både NTNU og SINTEF, og støttes også av Innovasjon Norge.

ROLLS-ROYCE ER MED PÅ LAGET: Hos Rolls-Royce i Trondheim får vi filme bare det selskapet selv vil, men verdens nest største flymotorprodusent er i gang. FOTO: Stein Roar Leite/TV 2

– Vi tror og håper at kortbanenettet blir en av de første flystrekningene i verden som elektrifiseres, bekrefter administrerende direktør Sigurd Øvrebø i Rolls-Royce Norway.

– Vi står foran en enorm teknologiutvikling de neste ti åra, og bare de siste åra har vi kommet enormt langt, fortsetter han.

Også klima- og miljøministeren i Norge har stor framtidstro når det gjelder denne teknologien.

– I løpet av de neste seks-syv åra tror jeg vi har et kommersielt kortbanenett, sier Ola Elvestuen.

Elvestuen fikk selv prøve å styre et el-småfly i sommer. Ikke lenge etter at han landet gikk det samme el-flyet i vannet. Det havarerte 14.august i år i Arendal.

Rekkeviddeangst?

Det var Avinor-sjefen selv, Dag Falk-Petersen, som styrte flyet som havarerte. Til alt hell gikk det bra med de to som befant seg ombord.

KLIMA-OG MILJØMINISTEREN I LUFTA: Ola Elvestuen begeistret etter å ha fått føre Avinors eget el-fly i sommer. FOTO: Privat

– Ingen trenger å engste seg for verken rekkeviddeangst eller annen angst, mener Sigurd Øvrebø i Rolls-Royce, for alt vil være like sikkert ombord i et el-fly som i de konvensjonelle flymaskinene.