– Har prøvd å komme så nær sannheten som mulig

I historikeren Hans Olav Lahlums nye biografi om Reiulf Steen, blir den tidligere toppolitikerens liv skildret på over 500 sider.

Boka, som det har tatt Lahlum over ti år å få ferdig, belyser flere temaer. Av de mest oppsiktsvekkende er kanskje ryktene om et forhold til tidligere Ap-leder og statsminister Gro Harlem Brundtland.

– Hvorfor bruker du plass i boken din på å omtale ryktene?

– Jeg synes jo at det er beklagelig at jeg må gjøre det, men det er slik situasjonen er. Hver gang jeg har snakket med noen om at jeg jobber med en biografi om Reiulf Steen, så kommer dette spørsmålet opp. Da får vi vel endelig vite hva som var historien med dem, sier Lahlum til TV 2.

– Hadde politisk betydning

Historikeren forteller videre at han så seg nødt til å skrive om ryktene på grunn av betydningen de hadde på den tiden.

– Dette hadde politisk betydning. Det preget veldig sterkt den situasjonen som var med disse ryktene, og spekulasjonen rundt forholdet mellom formannen og nestformannen i Arbeiderpartiet på den tiden. Jeg anså det slik at jeg måtte gi et svar på det, sier Lahlum.

– Får vi et endelig svar på det i boka?

– Utifra nyhetsoppslagene har det kommet frem noe som ikke har vært kjent tidligere. Om man dermed får det endelige svaret, er et annet spørsmål. Jeg har sett det som oppgaven å komme så nær sannheten som mulig, både om dette og andre spørsmål knyttet til livet og karrièren hans, sier Lahlum.

I boka skriver Lahlum at «Reiulf Steens versjon var mot slutten av livet at han hadde hatt et seksuelt forhold til Gro Harlem Brundtland.»

– Han sier at det var det, mens hun sier at det ikke var det. De fakta og vitnemål for andre støtter mest hennes versjon, men det er veldig vanskelig å motbevise at det var et forhold mellom to personer som omgikk hverandre mye på et tidspunkt. Jeg kan ikke gå lenger enn at de fakta jeg har klart å finne frem, stemmer mest med hennes versjon, sier Lahlum.

– Hvorfor skrive om dette når Brundtland lever og protesterer?

– Brundtland protesterer ikke på at det ble offentliggjort at Steen hadde sagt det, men hun protesterer på at det har vært et forhold, sier Lahlum.

– Heller bensin på et utbrent ryktebål

En som mener Lahlum har gått for langt i å omtale ryktene rundt Steen, er kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle.