Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny :)

1. Lurer på hva dekktrykk man skal ha på hjul som lagres, mine lagres med 3.0

2. Mine hjul ligger oppå hverandre, skal man da bytte på å la de ligge underst for og hindre eventuelt en deformasjon eller tar ikke det nedre hjulet sideskade da lagrings-trykket er høyt nok ?



Hva mener du om dette?

Benny svarer:

Heisann! Ja - det er veldig smart å lagre dekkene riktig. Feil lagring reduserer nemlig levetiden betraktelig.

Komplette hjulsett er jo en kostbar greie og jeg blir innimellom litt sjokkert når jeg ser hvor lett enkelte tar på dette med lagring. De bør absolutt IKKE ligge i en stabel bak huset i solveggen, eller legges under terrassen ...

Dekkene skal lagres innendørs, mørkt og om mulig helst også kjølig. Videre lagres de liggende eller hengende, og selvfølgelig godt rengjort og kontrollert til neste sesong. Gjerne også låst, om man har dem i en fellesgarasje.

Så til spørsmålene dine:

1. Du spør om dette med lufttrykk under lagring. Jeg tror ikke det er noen vits i å fylle mer enn det normalt skal være. De har jo tilnærmet null belastning når de lagres. For mye luft kan i verste fall gjøre at dekkene deformeres over tid.

2. Om man skal lagre dekkene stående eller liggende oppå hverandre, blir gjerne en praktisk greie. Hva har man plass til? Det spørs også hvor "vitenskapelig" man skal gå til verks. Har man mulighet og plass, er nok det å henge dme på veggen kanskje det aller beste. Selv lagrer jeg mine stående ved siden av hverandre, inne i garasjen.

Å stable dekkene oppå hverandre går fint, det også. Det skal de fint tåle uten å bli deformert. Dette med kondens er vel heller ikke noe veldig stort problem. Men en lagringshylle på hjul er jo uansett en fin og praktisk å lagre hjulene på. Særlig om man har behov for å flytte rundt på hjulene underveis. Ikke koster dette mye heller. Så en slik anbefaler jeg gjerne!

Men det aller viktigste er altså at dekkene lagres inne og mørkt for å unngå UV-stråling som påvirker gummien negativt.

Ønsker deg en fin vinterdekk-sesong!

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

