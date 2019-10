– Barnevernet var opptatt av mamma, problemet mitt var mobbing fordi jeg er tater

– Jeg kunne kanskje ha fått hjelp tidligere om barnevernet hadde prøvd å spørre og grave litt mer om hvordan jeg hadde det på skolen. Da hadde jeg kanskje klart å tørre å si fra før. Det gjorde de ikke, forteller Caroline og fortsetter:

– Det startet da noen klarte å fortelle på skolen at jeg var tater. Etter det ble jeg kalt taterpakk, taterjente og sånne ting. Og da ble jeg så nedfor. For jeg ville jo være stolt av det jeg kommer fra. Jeg ble nesten deprimert og gikk inn i meg selv for å stenge ute mobbingen da jeg var på skolen,

– Jeg måtte en gang stå oppe på et kumlokk fordi jeg ikke fikk stå i køen inn til skolen før læreren kom ut. Det verste av alt var når noen skrev «taterjente Caroline» på stolen min med korrekturlakk.

Forstår ikke at det er mulig

Hun forstår ikke hvorfor barnevernet vil tvangsadoptere lillesøsteren hennes, som hun fram til nå har vært med på samvær med.

– Jeg har vært med mamma i 28 år og hun er en veldig omsorgsfull person som gir mye kjærlighet. Jeg forstår ikke at noen kan vurdere det slik at hun har for dårlig omsorgsevne. Da jeg var sammen med mamma, Per og babyen, før barnevernet grep, inn synes jeg de var flinke og hadde gode rutiner, sier hun.

– Det har vært bekymring fordi moren din hadde psykiske problemer og slet med pillemisbruk. Noe hun sluttet med da hun var gravid. Opplevde du problemer i forhold til disse tingene?

– Nei. Det merket jeg faktisk ikke noe særlig til. Hun var flink til å ikke vise meg ting i hennes liv som kunne gå utover meg.

– Feildiagnoser på både mor og datter

Line Lehre Lauritsen. Foto: Olav Wold

Mandag fortalte TV 2 at Caroline har blitt stemplet som lett utviklingshemmet i et barneverndokument, noe som er feil. TV 2 har avslørt at det samme skjedde med moren før aktuttplasseringen av barnet, da det var fem måneder gammelt. Nevropsykolog Veslemøy Watten fastslår at heller ikke moren er lett utviklingshemmet.

– Dette ødela muligheten vår for å få jenta tilbake de første årene, sier moren.

Caroline mener det de er utsatt for minner om overgrepene myndighetene begikk mot taterne da 1500 barn urettmessig ble bortplassert fram mot 1980-tallet.

– Jeg synes det er hårreisende at vi skal gå tilbake så langt i tid. Når det er 2019 nå. Og at vi skal få diagnoser bare for at de skal få ta unger fra et hjem, sier hun.

Barnevernet i Gran kommune har gitt beskjed om at de ikke ønsker å kommentere saken sålenge den verserer i rettsystemet.

Dersom det blir adopsjon har barnevernet åpnet for samvær en gang i året i en time for foreldrene.