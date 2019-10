Det er 18-års aldersgrense for å kjøre smertestillende tabletter i butikkene.

Den omfattende UngData-undersøkelsen viser at 20 prosent av norske tenåringer bruker smertestillende medisiner en eller flere ganger i uken, og at 10 prosent bruker slike piller hver eneste dag.

– Det er en vanvittig bekymringsfull utvikling når ungdom har et slikt forbruk av smertestillende, sier en sjokkert helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe.

– Jeg mener at foreldrene burde skjerpe seg, fortsetter hun.

Toppe har også sett rapporter om at det er foreldrene som gir barna smertestillende.

– Faktisk tror jeg det er mødrene som kan være verst, og den debatten må vi tørre å ta, sier hun.

– Alle vil barnas beste

Siv Skarstein er forsker ved OsloMet. Hun har tidligere skrevet doktorgrad om ungdom og smertemedisin, og har ansvaret for dette feltet i den store UngData-undersøkelsen.

– Foreldre har egne gjøremål, jobb, trening og en travel hverdag. Hvis barnet har vondt et sted, er det ofte det enkleste å gi de en smertestillende. Alle vil jo det beste for barna, sier Skarstein.

Hun tror dette kan være grunnen til at mange foreldre selv forsyner barn med smertestillende medikamenter som Paracet og Ibux.

– Vi har gjort det vi kaller reviewstudier der vi har sett på mye forskning på dette feltet. Vi fant at det er sammenheng med hva du lærer hjemme, hvordan du tolker smerten og hvordan du mestrer smerten. Dette er noe de lærer tidlig, sier Skarstein.

– På ville veier

Toppe er ikke den eneste helsepolitikeren på Stortinget som reagerer kraftig på funnene, som TV 2 omtalte søndag.

– Dette er kjempealvorlig, sier lederen av Stortingets helse- og omsorgskomite, KrFs Geir Jørgen Bekkevold.

– Hvis det er slik at man har et så travelt liv at man ikke har tid til å sette seg ned for å finne ut hva denne magesmerten eller hva denne hodepinen egentlig handler om, men løser det hele med å gi barnet smertestillende, da er vi på ville veier, sier Bekkevold.

UngData-undersøkelsen er den mest omfattende kartleggingen av unge nordmenns vaner og preferanser som finnes. 304 000 ungdommer har fått spørsmål om en rekke temaer over tid, også om medisinbruk.

Undersøkelsen kan også brytes ned på kommuner, og i enkelte kommuner er det så mange som hver tredje ungdom som oppgir at de har et svært høyt forbruk av smertestillende medisiner som Ibux og Paracet.