– Jeg er lei meg for at jeg ikke lenger klarte å stå i dette. Det ble etter hvert tydelig for meg at motstanden var så massiv, og så mangefasettert, at det i praksis var ødeleggende for både den daglige driften av Morgenbladet, for gjennomføringen av strategien og for meg selv, sier Jenssen i en pressemelding.

Hun opplyser at hun slutter av hensyn til Morgenbladet og av hensyn til seg selv og sine nærmeste.

Det er ikke bestemt hvem som tar over for Jenssen.

Morgenbladet har i lengre tid strevd med en konflikt mellom ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen og redaksjonen.

Konflikten tilspisset seg ytterligere etter at ledelsen bestemte seg for å kutte kostnader med 8 millioner kroner og gi ni ansatte sluttpakke.

Redaksjonsklubben svarte da med å erklære mistillit mot sjefredaktøren, som nektet å trekke seg.

