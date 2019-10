Overskriftene etter Falkenberg-AIK på lørdag gikk ikke på gjestenes 5-1-seier. Heller ikke på Henok Goitoms fire mål, Tarik Elyounoussis ene eller hjemmelagets keepers Hampus Nilssons røde kort.

Nei, det var Falkenberg-kaptein Tobias Karlssons intervju i pausen som ble snakkisen.

Se intervjuet og situasjonen som diskuteres øverst.

For det er vanskelig å være uenig i Nilssons røde kort. Sisteskansen meide ned AIKs Heradi Rashidi og fikk marsjordre.

C More-kommentator Patrik Westberg mente taklingen var hensynsløs, og nesten en sak for rettssystemet.

Forbausende svar

Men fotball er subjektivt. Har man sterke nok Falkenberg-briller kan man tydeligvis være uenig.

Karlsson poengterte at han ikke hadde sett situasjonen, men at han følte det var strengt med rødt kort, og at Nilsson gikk etter ballen. Så fikk han se bildene, der det er tydelig at det er ingen ballkontakt. Ganske langt unna, faktisk.

– Ja, jeg syns fremdeles at han spiller på ballen, men så er han oppe med skoen, og jeg vet ikke om det er det dommeren dømmer på. Jeg syns likevel at han går etter ballen, og jeg syns det er ganske strengt med rødt kort, men satsingen hans er jo tøff, sier Karlsson.

SMELL: AIKs Heradi Rashidi i smerter etter å ha blitt taklet av Falkenbergs Hampus Nilsson. Foto: KRISTER ANDERSSON/BILDBYRÅN

Kommentator Westberg kunne nesten ikke tro det han hørte og forbauset måtte han spørre igjen:

– Men du har en skjerm der du så situasjonen?

– Jepp. Jeg syns han spilte på ballen, men det er forskjell på det og å treffe ballen.

Lattervekkende

Intervjuet har gått som en farsott i sosiale medier, i tillegg til å blitt viet mye oppmerksomhet i mer tradisjonelle medier.

Den svenske landslagsspilleren Alexander Milosevic skriver «Hahahahahahah» i en tweet som svarer på intervjuet. Ellers handler mange av svarene om briller, optiker og latter-emojis.

– Det er vel noen som har ropt opp, og det er vel en del som ikke er enig med meg kanskje, men det har ikke vært så mye. Jeg leser ikke så mye på sosiale medier eller aviser dessverre. Går det her viralt nå?

– Det er min spiller jeg snakker om. Jeg er kaptein, og det er min jobb å beskytte spillerne mine.

Men han innrømmer til svenske GT at rødt kort var greit.

– Satsingen er jo rød, slik er det jo. Jeg syns ikke dommeren gjør feil. Det kommer an på hvordan han bedømmer situasjonen, om han har en stor målsjanse eller ikke, men satsingen er rød. Den kjøper jeg.