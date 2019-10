– Det er politiet som skal eie gata, ikke kriminelle ungdomsgjenger

– Forebygging er nøkkelen og da må vi ha et perspektiv på minst fem år for å endre disse områdene. Noen må gjøre en jobb på kort sikt, som er rettet mot de som er mest utsatt, både de som utøver vold og de som bor i områdene og føler seg utrygge, sier han.

– Ingen unnskyldnig

Både politi, byrådet i Oslo og regjeringen med justisminister Jøran Kallmyr i spissen, sier de følger tett med på de mange voldsepisodene som har vært i løpet av helgen.

– Dette har vært en helg med unormalt mange voldsepisoder, og det er helt uakseptabelt. Jeg er glad for at politiet er i gang med å arrestere de som står bak, for det er viktig at dette får reaksjoner, sier justisminister Jøran Kallmyr til TV 2.

Justisminister Jøran Kallmyr. Foto: TV 2

I flere av episodene som har forekommet i helgen var gjerningspersonene under 18 år. Justisministeren mener det ikke finnes unnskyldninger for at unge mennesker utfører slik vold.

– Dette er ungdommer som har fått alle mulige sjanser. Sammenlignet med andre barn, er de kanskje blant de mest privilegerte barna i verden. De får gratis utdannelse, massevis av ungdomstilbud, de har tilgang til idrettslag og får til og med finansiert idrettsutstyr, sier Kallmyr og fortsetter:

– Det er ingen unnskyldning for å begå kriminalitet at de kjeder seg.

– Skaper kvalm

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), er opptatt av å ikke skjære alle ungdommer over en kam.

– De aller fleste ungdommene i Oslo oppfører seg bra, og er en naturlig og viktig del av sitt nærmiljø og samfunn. Dette er snakk om en liten gruppe som skaper kvalm, sier Johansen til TV 2.

Han mener det er viktig å statuere et eksempel og at det blir slått hardt ned på voldsepisodene fra helgen.

– Kommune og politi kan gjøre en del, men det viktigste for de mindreårige er at foreldrene vet hva ungdommene holder på med, at de følger med og at de kan sanksjonere, sier byrådslederen.