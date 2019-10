I juni ble triatlon-utøveren Claire Danson europamester i aldersklassen 30-34 år, men kort tid etter ble livet fullstendig snudd på hodet.

– Det har tatt meg en stund å skrive dette, men nå er jeg klar til å dele min historie om hendelsen som har endret livet mitt for alltid. En historie om å gå fra europamester i triatlon, til et liv i rullestol, skriver Danson på Instagram.

En brutalt kollisjon gjorde at hun pådro seg svært alvorlige skader.

– Den 28. august kolliderte jeg med en traktor mens jeg syklet. Jeg punkterte to lunger, brakk en finger, begge håndleddene, toppen av overarmsbeinet og begge skuldrene. Jeg pådro også meg brudd i alle beinene i nakken min, og hadde brudd i alle ribbeina. Jeg har hatt en del operasjoner for å få ordnet alt dette, og har nå mye metall i meg. Alt dette vil leges helt, skriver hun.

Uheldigvis var ikke dette de eneste skadene.

– Dessverre ble også ryggmargen min ødelagt ved T9. Dette betyr at jeg er lam fra navlen og ned. Dette er noe som ikke vil leges. Selv om jeg fortsatt har tøffe øyeblikk, har jeg akseptert situasjonen jeg er i nå og kommer ikke til å la det stoppe meg i å gjøre det jeg har lyst til (inkludert triatlon).

Etter å ha fått livet sitt snudd opp ned på noen sekunder, er det én ting som nå er svært viktig for Danson.

– Nå som du har all denne informasjonen, er alt jeg ber om er at du husker at jeg fortsatt er akkurat samme person. Jeg har fortsatt vilt hår og en gal latter. Jeg er fortsatt den mest klumsete personen du har møtt, og jeg vil fortsatt fortelle de mest langvarige, men likevel underholdende historiene. Så vær så snill, behandle meg som gode gamle Claire. Ingenting har endret seg der, skriver hun.

Nå inviterer hun alle til å følge reisen hennes på Instagram, fordi hun så gjerne vil at flere skal få innsikt i hvordan det er å leve med ryggmargsskader.

– Denne verdenen er så ny for meg, og jeg vil gjerne være med å hjelpe andre til å forstå hvordan det er og hva det innebærer, skriver hun.