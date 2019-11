Nedbemanner samtidig som det ventes ny asylstrøm

– Vi synes at statsråden burde høre på fagkompetansen og fagmiljøet, der er det veldig klart at som det er i dag er vi ikke klare til å ta imot en ny asyltilstrømning i Norge, legger Simonsen til.

I 2019 har 1683 asylsøkere kommet til Norge, viser tall fra midten av oktober.

– Hvor mange er PU i stand til å ta i mot sånn som det er i dag?



– For noen uker siden fikk vi 88 på en uke, og allerede da så vi at det raknet. Vi er ikke i stand til å håndtere den mengden per nå, sier Gussgard.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen for de ansatte i PU?

– Situasjonen for de ansatte i PU er veldig tøff. Som det er i dag, sliter vi allerede på visse områder med å drifte forsvarlig. Sånn som jeg ser det.

Krever at Kallmyr bremser

Siden 1. januar 2017 har antallet faste ansatte i PU blitt redusert med over 150 personer, og etter planen skal antallet ansatte kuttes videre fra 615 i dag til 555 ansatte i mars 2020.

– Jeg tenker vi nå skal sette bremsene på, og vente med en så kraftig nedbemanning på så kort tid. Kanskje avvente for å se hva som skjer ute i Europa. Hvis det statsråden antyder slår til, så må vi være i stand til å løse den oppgaven, og da vil det kanskje være lurt å sette bremsene på, sier Gussgard.

Men Kallmyr mener det ikke vil være noe problem å oppbemanne PU igjen, dersom det viser seg at en ny flyktningstrøm er på vei.

– Da kommer vi til å oppbemanne i Politiets Utlendingsenhet. Vi har beredskapsmuligheter til å gjøre det, og det kan vi gjøre raskt, sier Kallmyr til TV 2.

– Men hvordan forklarer du at beredskapen trappes opp i Råde, mens PU kuttes?

– Det vi bygger opp i Råde er en beredskap i tilfelle det kommer flere, men vi kan ikke ha mange politifolk som står og venter på at det kommer flere. Da må de gjøre andre oppgaver, sånn som å patruljere i gatene, sier Kallmyr til TV 2.

Simonsen mener at både justisdepartementet og politidirektoratet bør avvente situasjonen, for å se hva som skjer i Europa.

– Så får man eventuelt avgjøre dette senere, for i dag er det altfor mye usikkerhet, sier Simonsen.

Slitne ansatte

Stemningen blant de ansatte i PU er dårlig, ifølge de tillitsvalgte.

– Nå har de ansatte vært tålmodige. De har jobbet seg gjennom snart to år med nedbemanning. De ansatte er slitne. De er frustrerte over å ikke bli hørt av justisdepartementet, sier Simonsen.

Kallmyr viser til at PU har sendt ut 40.000 utlendinger uten lovlig opphold i Norge de siste årene. Når så få søker asyl i Norge, er det ikke mange å sende ut igjen, mener han.

– De har visst at oppbemanningen vi hadde i PU var fordi det var veldig mange utenlandske borgere i Norge som ikke hadde lov til å være her. Det er åpenbart at når de er sendt ut så er mye av den jobben er gjort, og da er det på tide å konsentrere seg om andre politioppgaver, sier han.

Men de tillitsvalgte mener det ville være paradoksalt om PU nå nedbemanner kraftig, for kanskje om kort tid må oppbemanne igjen.

– Det politiske bildet endrer seg nesten fra uke til uke, så vi oppfordrer politikere og statsråden spesielt, å ta inn over seg at blir feil å nedbemanne i PU i den tiden vi står i nå, sier Simonsen.