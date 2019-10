Vivian (47) brøt sammen i gråt etter tapet: – Det har vært tøft

Søndag kveld fikk TV-seerne vite at det var Vivian Kvarven som måtte pakke bagen og forlate 1919 og Lundereid gård.

Vivian ble valgt som andrekjempe av Marte Flobergseter (22), og 47-åringen fra Bømlo hadde fordelen med å velge hvilken gren det skulle konkurreres i.

Etter den dramatiske kampen mellom Erik Rotihaug (24) og Terje Leer (54) i bommen, hvor sistnevnte måtte fraktes til akuttmottaket, falt Vivians valg på den mindre fysiske kunnskapskonkurransen.

En konkurranse hun selv viste seg å være dårligst skodd til.

– Det var kjempekjedelig å ryke i dag. Jeg røk jo på tabber. Det var utrolig kjipt, men sånn er «gamet». Hvis du ikke lærer deg ting hundre prosent, så blir det slik, sier hun til TV 2 kort tid etter tapet.

UTE: Vivian Kvarven måtte pakke bagen og forlate 1919. Foto: Alex Iversen / TV 2

Ville velge slegge

Vivian slet med å sette sammen melkeseparatoren og hadde manglende kunnskap om de firbeinte vennene på gården.

– Hadde jeg tatt i den separatoren inne på gården, og hadde jeg fulgt litt mer med i timen angående hvilke hester vi har – i alle fall klart å skrive kaldblods i stedet for fullblods, så ... Jeg har nok kun meg selv å takke.

Likevel angrer hun ikke på valget av gren.

– Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ta slegge, men jeg var ikke nok giret opp til å kunne utføre det skikkelig nok. Jeg tenkte nok litt for mye på hjemreisen, innrømmer hun.

KUNNSKAP: Vivian Kvarven og Marte Flobergseter kjemper om kampen for tilværelsen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Selv tror hun at de gjenværende på gården kommer til å snakke mye om «Vivi» i et par dager fremover.

– Jeg tipper de kommer til å si: «Nei, det ville ikke Vivian gjort», «Det hadde ikke Vivi gjort», «Hva sier Vivi til det? Vi må gjøre sånn». Ellers så tror jeg at stemningen blir på topp igjen etter en dag eller to. Det pleier ikke å ta så lang tid før folk er fornøyde igjen etter at noen har røket ut, forteller hun.

Brøt sammen i gråt

Før Vivian forlot gården, fikk hun tilbudet om å kjempe seg tilbake. Det ble for overveldende for 47-åringen, som tok til tårene ved siden av programleder Gaute Grøtta Grav.

– Du reagerte litt da du fikk vite at du nå har en ny sjanse. Hvorfor det?

– Det var en vinn-vinn-situasjon for meg hele denne konkurransen. Enten så vant jeg og kom tilbake til gården, eller så vant jeg meg hjem til familien min. Og da vi gikk opp bakken hit, så var det eneste jeg tenkte at jeg nå var ganske nærme. Fem uker i isolat fra familien er tøft.