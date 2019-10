Tre uker med sykdom gjør mye med en toppidrettsutøver. Det har Sjur Røthe (31) fått erfare denne høsten.

– Kan skje, men skal ikke skje

For etter å ha blitt satt ut av sykdom i forbindelse med samlingen i franske Font Romeu i starten av september innser vossingen at sesongstarten kan bli trå.

– En kan sammenligne det med en kontorjobb. Om man er borte i tre uker, samler det seg opp med papir og ting å gjøre i mailboksen. Når en kommer tilbake da, trenger man mer tid enn kompisen på naborommet for å komme à jour, sier Røthe til TV 2.

Det var bihulene som var problemet for Røthe. Hodepinen ville ikke gi seg, og han trengte medisiner for å komme seg til hektene igjen. Røthe tror han ble for ivrig og trente for hardt i forkant av samlingen i Frankrike. Det førte til at han dro på samling med lagkameratene i en form som allerede var på vei nedover.

– Det er sånt som kan skje, men ikke skal skje, sier Røthe, som nå er frisk og tilbake i trening.

Han hadde mål om å være i knallform under verdenscuprennene på Lillehammer i starten av desember, og da spesielt 15 kilometeren med skibytte - et renn han vant forrige sesong i fristil.

– Etter sykdommen må jeg nok vente litt lenger ut i sesongen før jeg går veldig fort på ski, sier Røthe.

Har gått tur

Nå må han se an hvordan kroppen responderer til sesongåpningen på Beitostølen. Deretter venter forhåpentligvis verdenscup i Ruka, på Lillehammer, Davos og Tour de Ski.

– Jeg føler at jeg fremdeles henger etter de andre. Så jeg har måttet flytte litt på sesongen ut fra hva jeg hadde planlagt. Får du fire-fem dager med sykdom, er det ikke noe problem. Men når det blir 21 dager, stort sett med bare å gå tur, så blir det verre, sier Røthe.

Han har tidligere vært mye plaget med sykdom, og har igjen fått testet viljestyrken den siste perioden. Røthe har innrømmet at han vurderte å legge opp før han ble diagnostisert med spondyloartritt, en fellesbetegnelse for en gruppe revmatiske sykdommer. Men forrige sesong fikk han betalt for alt strevet med to gull og én bronsemedalje under VM i Seefeld.