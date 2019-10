Johansen med tydelig beskjed til Oslo-foreldre

– Det er viktig for oss alle på hver side av kameraene, at veldig mange søker status. Det faktum at vi står her og frykter dem, er med på å gi næring til deler av miljøet. De legger ut at de har slått, at de har sparket, og blir helter i sitt miljø, sier byrådslederen og fortsetter:

– Det er ikke et forsøk på å hindre at media skriver om det eller at vi uttaler oss om det, men det er en viktig del av hele bildet som er viktig å ta med i betraktning.

Utfordringer

Politimester i Oslo Beate Gangås sier at politiet får problemer med kapasiteten når det skjer så mye på en gang, som det gjorde i helgen.

– Det er det ikke tvil om. Oslo politidistrikt har mange viktige oppgaver og jeg er opptatt av at vi skal klare å dimensjonere patruljevirksomheten godt, og er selvfølgelig også villig til å se på om vi har funnet den rette balansen, sier hun.

Politimesteren er tydelig på at Oslo politidistrikt har utfordringer når det gjelder patruljetjenesten og at de «må ha flere ressurser på».