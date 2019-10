Søndagens Farmen-tvekamp mellom Terje Leer (54) og Erik Rotihaug (24) ble av det dramatiske slaget.

Kjempene skulle møtes i den nye grenen «bommen», men konkurransen måtte avbrytes da Terje skadet kneet og forlot innspillingen på båre.

– Det var en veldig guffen følelse da kneet bøyde seg en annen vei enn det skal. Det var jævlig vondt og veldig guffent, sa han til TV 2 kort tid etter den dramatiske utgangen fra Farmen.

Se hva som skjedde her.

Fikk god mottakelse

Terje ble så fraktet til akuttmottaket på Skien sykehus for undersøkelser. Det ble ikke påvist noe brudd, og 54-åringen ble dermed utstyrt med en beinskinne og krykker før han ble utskrevet.

Som alle andre utslåtte deltakere fikk også Terje tilbud om å fortsette kampen for tilværelsen inne på Torpet. Etter en natts søvn på hotell, bar det dermed inn til Eunike Hoksrød (41), Frank Tore Aniksdal (49) og Stine Alice Claussen-Væringstad (22).

– Jeg kjente jo igjen de to fra tidligere sesonger, og Stine tok meg veldig godt imot. Jeg synes jeg fikk en veldig bra mottakelse, sa Terje idet han ankom Torpet i tirsdagens episode.

Tynet konkurrentene

Etter ett døgn inne på Torpet, måtte imidlertid hardhausen fra Nedre Eggedal kaste inn håndkleet. Smertene i beinet gjorde det vanskelig å bidra så mye som han ville inne på Torpet. Dessuten ville han få undersøkt skaden grundigere.

– Jeg må eventuelt ta en MR-undersøkelse for å kunne konstatere om leddbåndene er røket helt av. Er de det, må jeg operere, så det må jeg få konstatert så fort som mulig, sier Terje.

Han benyttet dog anledningen til å tyne konkurrentene til siste slutt.

– De var skremte, sier 54-åringen og humrer.

– Hadde vunnet

Terje forteller at han holdt fast ved at han skulle møte Eunike i konkurranse og valgte til og med gren før han avslørte at han ville trekke seg.

– Jeg valgte visping, så de var helt sikre på at jeg skulle gjennomføre. Men så fortalte jeg dem at jeg synes de hadde det så fint sammen, og at jeg derfor ikke ville ødelegge for en dem, forklarer han.

Anleggsarbeideren er ikke i tvil om hvem som hadde gått seirende ut av konkurransen dersom den hadde blitt noe av.

VALGTE GREN: Terje ville tyne konkurrentene lengst mulig før han fortalte at han skulle hjem, og gikk så langt at han valgte visping. Foto: TV 2

– Jeg ville vunnet. Jeg lærte jo Eunike hvordan man lager en visp! Men jeg ville ikke slå ut noen – jeg ville hjem, avslutter han.

Dermed fortsetter Eunike, Frank og Stine sitt opphold på Torpet – også denne uken uten konkurranse.

