Fotballpresident Terje Svendsen legger ikke skjul på at forbundet ønsker at Lagerbäck skal fortsette som landslagssjef.

Svenskens kontrakt går ut etter et eventuelt EM-sluttspill neste sommer.

– Vi har dialog med Lars Lagerbäck, og vi diskuterer selvfølgelig fremtiden. Det er ikke noen hemmelighet fra vår side at vi ønsker at Lars Lagerbäck skal fortsette, sier Svendsen.

Klart førstevalg

Fotballpresidenten opplyser at partene har snakket sammen denne høsten, men at det ikke har vært noen «realitetsforhandlinger.» Han forventer en avklaring rundt årsskiftet.

– Det er i veldig stor grad opp til Lars selv. Vi har en god dialog med ham, og vår intensjon er å være ferdig med det her rundt årsskiftet, sier Svendsen til TV 2.

– Har dere fått noen signaler?

– Det er først og fremst hva Lars vil som er viktig nå. Som han sier: Han begynner å bli en voksen mann. Han er nødt til å tenke seg om, men vi har en god dialog med ham, svarer fotballpresidenten.

Grunnen til at de konkrete forhandlingene drøyer, er at de ikke vil forstyrre EM-kvalifiseringen. Svendsen opplyser at forbundet per dags dato ikke har vært i kontakt med andre kandidater, men at de har sett på hvilke andre alternativer som finnes dersom Lagerbäck skulle takke nei.

– Vi står ikke på «scratch.» Men Lars er klart vårt førstevalg. Hvis han vil, får han jobben, understreker han.

Dette sa Lagerbäck

Lagerbäck har tidligere uttalt at han vil bli «veldig overrasket» om han fortsetter som landslagssjef. Under landslagssamlingen tidligere i oktober, hadde pipen fått en litt annen lyd. Da utelukket ikke 71-åringen at han kunne komme til å fortsette.

– Som jeg har sagt tidligere: Så tror jeg det er best for det norske landslaget nå at etter forhåpentligvis et EM-sluttspill, skal nok bedre krefter enn jeg ta over. Jeg får innse hvor gammel jeg er. Men, det frister definitivt. For det føles som en veldig spennende gruppe å jobbe med nå, sa svensken til TV 2.

Svensken fyller 72 år i juli.