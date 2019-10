I den nye TV 2-serien «Funkyfam» blir vi kjent med familien Vasstrand, på både godt og vondt.

En av de vonde historiene som blir delt i serien, omhandler Skal vi danse-Jørgines forhold til eksmannen.

– Opp og ned

Da TV 2 møtte Jørgine «Funkygine» Vasstrand og ektemannen Morten Sundli (29), fortalte paret at de har fått et nytt familiemedlem til nabolaget i Jessheim; Eksmannen Kim Haagensen.

Vasstrand skilte seg i 2014, og har skrevet om bruddet i boken «Sterk utenpå, sterk inni». Der fortalte hun at tillitsbrudd hadde preget forhold i lang tid.

Den dag i dag er fortsatt ikke forholdet perfekt, men bedre enn på lang tid. Dette er hun veldig takknemlig for.

– Det er veldig bra for ungene, sier hun til TV 2, og fortsetter:

– Det er en situasjon mange kan kjenne seg igjen i. Jeg kan stå frem som en person som ikke syns det har vært lett. Det er en prosesss som går veldig opp og ned.

30-åringen sier hun ikke gruer seg til å se dette på TV, fordi de vonde sidene representerer familien på lik linje som de gode.

– Vi ønsker å vise et litt bredere spekter, at alt ikke bare er fryd og gammen.

^ VAKKERT PAR: Jørgine Vasstrand og Morten Sundli ble kjent i 2015. De ble forlovet i 2016 og giftet seg året etter. Foto: Espen Solli/TV 2

Roser Morten

Vasstrands nåværende ektemann, Morten Sundli, synes ikke at situasjonen med eksmannen i nabolaget er merkelig.

– Han er en del av livet vårt, med barna. Så det er bare naturlig at vi viser frem hvordan det er (på TV, journ.anm).

Haagensen er faren til Fillipa (10) og Sokrates (6), mens Sundli er faren til den yngste sønnen Milano (1).

Sundli elsker stebarna som om de var hans egne. Dermed kommer et godt forhold med Haagensen på kjøpet.

– Mitt forhold til ham er gjennom barna, som jeg elsker. Alt jeg gjør og alle samtaler jeg har med ham er jo for barna og for at de skal ha det bra. Da får jo vi en bra relasjon uansett, fordi jeg vil det så sterkt.

«Funkygine» avslutter med å rose ektemannen for hvor medgjørlig, rolig og avbalansert han har vært gjennom hele konflikten med eksmannen.

Hun har ved flere anledninger sagt at hun er stolt av både den nåværende og daværende ektemannen, for måten de samarbeider på.

TV 2 har kontaktet Kim Haagensen, men han ønsker ikke å intervjues.