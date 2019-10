Mandag kalte politiet inn til en pressekonferanse om saken på Toten, der en far er siktet for drapsforsøk på sin 15-årige sønn.

– En mann i 40-årene er siktet for drapsforsøk på sin 15 år gamle sønn. Mannen er også siktet for seksuell omgang med barn under 14 år, og det er sønnen som er fornærmet i denne saken også, opplyser politiet.

Seksuell omgang

Tilfellene av seksuell omgang skal ligge noe tilbake i tid, og skal ha skjedd før sønnen fylte 14 år.

– Mannen er også siktet for frihetsberøvelse av barnets mor. Dette skal ha skjedd på samme tidspunkt som drapsforsøket, opplyser politiet.

Mannen har erkjent straffskyld for drapsforsøk og for seksuell omgang med barn.

Alvorlig hendelse

Politiet mottok melding om en hendelse i en bolig om morgenen klokken 8.38 onsdag 9. oktober.

I boligen på Toten i Oppland fant de en 15-åring livløs, og iverksatte livreddende tiltak.

Faren har erkjent handlingen og ble torsdag 10. oktober varetektsfengslet i fire uker. Han har forklart seg i avhør og har ifølge politiet vært samarbeidsvillig og gitt en detaljert forklaring.

– Vi har en klar formening om motivet for det som har skjedd. Vi ønsker også å avkrefte visse rykter som har gått på bygda, og vi kan si at det ikke er brukt noe våpen i drapsforsøket, opplyser politiet mandag.

Tilstanden til 15-åringen er fremdeles uendret og livstruende.