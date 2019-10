Det var like over klokken 12 mandag at politiet meldte om en hendelse på Bøler sydøst i Oslo.

– En person er blitt slått og frastjålet telefonen sin. Vedkommende skal etter det jeg vet ikke ha hatt behov for helsehjelp etter hendelsen, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til TV 2.

Det skal være en gutt på 17 år som er ranet.

Politiet har pågrepet en person som er mistenkt for forholdet, men utelukker ikke flere pågripelser.

– Vi har en veldig vag beskrivelse av gjerningspersonene, det skal være snakk om flere personer og de skal ha vært mørk-kledd, sier operasjonslederen.

Det har vært en rekke voldshendelser i Oslo i helgen.

Politiet ønsker ikke å spekulere i hvorvidt det er en sammenheng mellom mandagens hendelse på Bøler og helgens hendelser.