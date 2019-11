Tidligere i år satte Porsche verdensrekord med sin nye elbil Taycan. Dette er verdens raskeste gateregistrerte elbil, med fire dører, rundt legendariske Nürburgring i Tyskland.

Og akkurat dette med rekorder, er jo noe Tesla og Elon Musk mildt sagt er begeistret for. Derfor tok det ikke langt tid før Tesla sendte et par biler til samme bane, i håp om å slå rekorden til Porsche.

Så langt er det ingen offisielle tall som bekrefter hvorvidt Tesla har klart målet sitt. Men flere kilder skal ha det til at en prototype av Model S Plaid, har forbedret tiden til Porsche med rundt 20 sekunder.

Lanseres neste år

Frem til nylig har det vært spekulert i om Plaid-utgaven, som benyttes under rekordforsøket, skal settes i produksjon.

Nå bekrefter Elon Musk på Twitter at bilen blir en realitet, og at den går i produksjon neste år.

Den største og viktigste forandringen kontra dagens P100D, er at bilen nå har fått tre motorer.

Her sitter det en motor foran og to bak. Det skal naturligvis sørge for enda mer krefter – og målet er ikke overraskende at Tesla Model S Plaid skal kunne hamle opp mot Taycan Turbo S.

Porsche Taycan har kjørt inn til tiden 7:42 på Nürburgring. Nå vil Tesla knuse tyskerne.

Nye forsøk

Utover tre motorer, vil Plaid-utgaven få større hjul. Spoileren og den kraftigere diffusoren bak, vil antagelig også videreføres når bilen går i produksjon oktober 2020.

Allerede i oktober neste år starter produksjonen av Model S Plaid.

Før den tid bør vi få en avklaring på hvorvidt Model S klarer å sette ny banerekord på Nürburgring. Forsøkene skjer i disse dager, så det bør ikke være alt for lenge til vi får en endelig avklaring.

Inntil det skjer, kan i alle fall Tesla smykke seg med å være raskest i toppfart. Mens Taycan klarer 260 km/t – kan Tesla slå i bordet med 261 km/t…

