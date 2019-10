Til gjengjeld skulle Rødt støtte Høyres ordførerkandidat Saida Begum, får TV 2 opplyst.

Rødt fikk tilbudet om to heltidsverv i komiteene i Oslo. Det er fem komiteer i Oslo, og til sammen 12 heltidspolitikere.

Finanskomiteen Helse- og sosialkomiteen Kultur- og utdanningskomiteen Byutviklingskomiteen Samferdsels- og miljøkomiteen

– Vi fikk et tilbud om å stemme for Høyres ordfører og takket nei, men vurderte tilbudet. Det var overraskende og et uventet tilbud og det viser et Høyre som er villig til å strekke seg langt for å få et symboltungt verv, sier Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt, til TV 2.

– Vi i Rødt er mer opptatt av politikk enn posisjoner, og Begum har snakket om å politisere ordførervervet. Marianne Borgen har gjort en god jobb som ordfører. Vi har samarbeidet godt med de rødgrønne og er innstilt på et fortsatt samarbeid, fortsetter Rødt-politikeren.

Eirik Lae Solberg vil ikke kommentere saken.

Det er ikke det eneste forsøket fra Høyre på å skaffe seg makt i hovedstaden. Fra før av har Høyre tilbudt å støtte et sentrumsbyråd med MDG, Sp, KrF og Venstre - uten at Høyre selv var med.

Et slikt byråd med kun 15 representanter ville vært avhengig av Høyres støtte og forutsetningen var derfor Høyre-gjennomslag i flere saker, blant annet at private aktører ikke skal stenges ute fra omsorg- og barnehagedrift.

Arbeiderpartiet, SV og MDG har representantskapsmøter klokken seks i kveld. Der vil byrådserklæringen bli lagt frem.