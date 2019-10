Solgte barnemat som gikk ut på dato i fjor

Anne Lindfeldt, nordisk pressekontakt i Semper, sier at det er butikkenes ansvar å følge produktenes «best før»-dato.

– Man kan selge produktet etter «best før»-datoen, men butikken tar ansvar for at varen er ok, sier Lindfeldt.

Kiwi er best i klassen

Hos Kiwi ble det funnet færrest utgåtte klemmeposer i Matkontrollens undersøkelse. På fem butikkbesøk ble det bare funnet tre utgåtte produkter.

– Kundene skal være trygge på varene de kjøper i Kiwi. Klemmeposer som nærmer seg holdbarhetsdato skal prises ned femti prosent og plasseres i egen vogn, sier Kristine A. Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

GAMMEL BARNEMAT: I flere Coop-butikker fant Matkontrollen utgått barnemat. Foto: Matkontrollen/TV2

Arvin sier at Kiwi ikke skal selge varer som har gått ut på dato, og at dette er noe deres butikksjefer og medarbeidere har fokus på hver eneste dag.

– Vi er glade for at Kiwi-butikkene kommer best ut i Matkontrollens undersøkelse, og vi vil jobbe for å bli enda bedre på dette området, sier Arvin.

– Tar matsikkerhet på alvor

Hos alle kjedene ble det funnet barnemat som har gått ut på dato. Både hos Extra og Coop Mega ble det funnet klemmeposer som gikk ut på dato for nesten syv måneder siden.

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, sier at de har egne strenge regler i Extra og Coop Mega som sier at de ikke skal selge barnemat etter «best før»-datoen, selv om Mattilsynet sier dette er lovlig.

– Vi tar matsikkerheten til våre kunder på alvor, og er derfor skuffet over at Matkontrollen har funnet utgåtte produkter i noen av våre butikker. Her er det rutinesvikt og vi har umiddelbart sjekket dato på barnemat i alle butikker, sier Kristiansen.

UTGÅTTE KLEMMEPOSER: I en av Rema 1000s butikker fant Matkontrollen en hel kurv med utgåtte klemmeposer. Foto: Matkontrollen/ TV 2

Hos Rema 1000 var det verste funnet en klemmepose som gikk ut på dato for åtte måneder siden. I tillegg ble det i en av Rema 1000s butikker funnet en hel kurv med klemmeposer som var gått ut på dato for to dager siden.

– Vi skal selvsagt ikke selge varer så lenge etter «best før»-dato, uavhengig av helserisiko. Vi skal kunne stå inne for kvaliteten på varene vi har i butikk, så dette er et avvik fra rutine og følges opp, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000, Mette Fossum.

Baby ble syk

I 2016 hadde TV 2 en sak om en baby som ble syk etter å ha spist ett år gammel barnemat.

Den gang var det en småbarnsfar som skulle gjøre unna helgehandelen hos Coop Extra Prinsdal, sørøst i Oslo. Med seg i handlekurven tok han med seg en smoothie av merket «Ella's kitchen» med søtpotet.

– Smoothien jeg kjøpte var nedpriset 30 prosent på grunn av dato. Jeg trodde den gikk ut i august i år, men da jeg så nøyere etter, viste det seg at den gikk ut i august 2015. De solgte altså ett år gammel barnemat, sa barnefaren.

Coop beklaget hendelsen.