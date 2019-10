På et FIFA-møte i Shanghai torsdag morgen ble det bestemt at Kina blir den første verten av det nye klubb-VM formatet.

– Det er en historisk avgjørelse for fotballen, fordi FIFA-rådet emstemmig besluttet å utnevne Kina som vertskap for det nye klubb-VM, forteller FIFA-president Gianni Infantino på sin pressekonferanse.

– Den nye [turneringen] vil være en konkurranse som alle som elsker fotball vil glede seg til. Det er det første ordentlige verdensmesterskapet der de beste klubbene vil konkurrere.

Det er ikke kommet noen detaljer om hvilke stadioner som kan bli brukt av FIFA under et klubb-VM i Kina.

Endringer i regelverket

FIFA fikk i mars gjennomslag for et nytt klubb-VM-konsept som øker antall deltakende lag fra syv til 24.

I tillegg til utvidelsen endres det fra å være en årlig turnering til at det skal spilles hvert fjerde år. Turneringen, som skal arrangeres i 2021, tar plassen som var reservert for Confederations Cup.

Et FIFA-dokument som AP har fått tak i, konstaterte at den utvidede turneringen vil være til at fotballen «vokser og blir promotert til fordel for alle forbund, medlemsassosiasjoner, ligaer, klubber og supportere.»

TØFFERE MOSTAND: Sergio Ramos og Real Madrid har vunnet klubb-VM de siste tre årene. De vil få det langt tøffere når turneringen utvides til 24 lag. Foto: Juan Medina

I det utvidede formatet har FIFA foreslått at de 24 deltakende landene skal fordeles slik:

8 lag fra Europa.

6 lag fra Sør-Amerika.

3 lag fra Afrika.

3 lag fra Asia.

3 lag fra Nord- og Mellom-Amerika

1 lag fra Oseania.

De åtte lagene fra Europa skal i teorien være de fire siste Champions League-vinnerne og de fire siste Europa League-vinnerne.

Det er likevel ikke sikkert at det blir slik, da FIFA ønsker en grense for hvor mange lag per land som kan delta, for å forhindre enkeltlands dominans i en internasjonal turnering.

Flyttes fra vinter til sommer

Endringene i regelverket gjør at klubb-VM flyttes fra desember til sommermånedene. Det vil antakeligvis være gode nyheter for eventuelle Champions League-vinnere fra Premier League, som allerede har et knalltøft desemberprogram.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har tidligere sin misnøye med nettopp dette.

– Dersom du spør meg om desember, hvor skal vi kunne få inn en ekstra kamp? Det er umulig, men vi fikk det til på et vis fordi vi må dra til Qatar og spille VM for klubblag, sa tyskeren til The Telegraph.