Ti personer har mistet livet i ulykker i fjellet – hittil i år

18. september:

Mann i 60-årene på tur mistet livet etter fallulykke ved Hovden nordvest for Florø. Ifølge politiet skjedde ulykken i et fjellterreng.

30. september:

27 år gammel kvinne i døde i fallulykke ved Offersøykammen i Vestvågøy. Andre turgåere slo alarm da det ble funnet en mobiltelefon på toppen.

I tillegg er det et 20-talls ulykker med større eller mindre alvorlighetsgrad som er omtalt i både lokale og nasjonale medier. Ifølge NGi mistet 13 mennesker livet i snøskred sist vinter.

(Kilder: TV 2, NRK, Retriever)

Therese overlevde

En av de som på en mirakuløs måte kom fra den dramatiske fallulykken med livet i behold, er veterinær Therese Sjursen. Hun falt som en filledukke 60 meter ned en stupbratt fjellside i Romsdalen 15. august i sommer, og ble svært alvorlig skadet.

HARDT SKADET: Christian Brurås tar bilde av seg selv og kjæresten Therese Sjursen etter det dramatiske fallet i fjellet Romsdalshorn. Foto: Christian Brurås

Kjæresten Christian Brurås var vitne til at Therese stupte ned fjellsiden, og var sikker på at hun døde. Mens de ventet på at luftambulansen skulle frakte Therese til sjukehus, tok han dette dramatiske bildet.

– Jeg kjenner en fantastisk glede over at jeg lever, sier Therese til TV 2.

I denne reportasjen kan du lese hennes utrolige historie om fallet i fjellet og veien tilbake som fjell-løper.

Nøl ikke

I sommer har det blitt mange turer til fjellene i Lofoten og Vesterålen for 330-skvadronen for å hente ned turfolk.

– Hvert eneste oppdrag tar tid. Sikkerheten for de som både redder og skal reddes er ekstremt viktig.

Denne sommeren har de opplevd turister som ikke har vært forberedt på utfordringene og endringer i værforholdene som kan endre seg raskt. Redningstjenesten mener folk kan bli flinkere til å ta sine forholdsregler

HEKTISK: Roy-Inge Nygaard-Jensen forteller om en svært hektisk sommer for mannskapene på redningshelikopterne. Foto: Andreas Dahlmo/TV 2.

– Kle dere godt og ha godt skotøy. Ha med dere ryggsekk med mat for å være ute en dag eller to og vær forberedt på at ting kan skje, sier Roy-Inge Nygaard-Jenssen, sjef for 330-skvadronen i Bodø.

Redningsmannskapene understreker at turgåere ikke må bli redd for å be om hjelp.

– Nei, Ikke vær redd for å varsle. Det er et positivt trekk som vi ser i samfunnet at turgåere varsler når de går seg bort i fjellet eller ser en som er skadet. Så ta kontakt med 113 eller varsle Hovedredningssentralen slik at man kan komme tidlig nok for å hente folk i dagslys når det nå er høst, sier Nygaard-Jenssen.